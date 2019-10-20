錢櫃回應了！客人「個資外洩」狂接詐騙電話　身分證、消費日全曝光

記者趙蔡州／綜合報導

近期有不少民眾反應，接到自稱是錢櫃人員的詐騙電話，對方謊稱不小心誤植為VIP，要求顧客提供信用卡號刷退，離譜的是對方為了取信民眾，竟然能清楚說出顧客的身分證號碼、消費日期等資訊。警方表示，反詐騙專線確實有接到好幾起民眾通報，錢櫃現在也已經報警處裡，消費者務必注意類似的詐騙電話。

偶爾與朋友相約到KTV歡唱放鬆是不少人的休閒娛樂，但沒想到連鎖KTV錢櫃卻傳出個資外洩的疑慮，近期有不少民眾就接到自稱錢櫃人員的詐騙電話。一名賴姓男子表示，「他報我的身分證，還有我上次唱歌日期，差不多那個時候（相信他），可能是錢櫃的系統，有駭客入侵吧。」

▲詐騙集團盜用錢櫃名義，謊稱不小心把民眾誤植為VIP，要求民眾提供信用卡號刷退。（圖／東森新聞）

原來詐騙集團自稱是錢櫃人員，還能清楚說出民眾的身分證號碼、消費日期等詳細資料，接著謊稱新進人員不小心把民眾誤植為VIP身分，每個月會從信用卡扣款3000元，因此要求顧客提供信用卡號刷退。

而且類似的詐騙手法並非個案，網路上輸入類似的關鍵字隨機搜尋，至少有超過10位以上的民眾PO文抱怨。警方表示，警政署165反詐騙專線確實有接到好幾起民眾通報，其中9月有5件、10月有8件的詐騙電話案件，錢櫃也因此被列入高風險平台。

▲警政署165反詐騙專線確實有接到好幾起民眾通報，其中9月有5件、10月有8件。（圖／東森新聞）

其實民眾在錢櫃現場訂位時，同包廂至少要有一位顧客提供身分證和電話，而網路訂位不管是會員還是非會員，也都需要提供身分證。至於為什麼個資會外洩，錢櫃西門店資深襄理表示，他們也正在追查外洩原因，目前已經先用APP或簡訊告知顧客們，現場帶位時也會跟客人說明（有出現詐騙電話的情況）。

▲錢櫃目前已經報案處理，也透過各種管道提醒消費者注意。（圖／東森新聞）

錢櫃目前已經報案處理，也透過各種管道提醒消費者注意，同時也將把內部的資安系統再次加密保護，避免再被有心人士利用成為詐騙工具。

