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遊日變貴了！日本消費稅漲到10%　刷對卡最高回饋35%

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▲▼日本東京晴空塔（圖／記者徐文彬攝）

▲日本消費稅10月起漲至10%，哈日族選對信用卡，不僅能輕鬆賺回饋，還能省荷包。（圖／記者徐文彬攝）

記者紀佳妘／台北報導

日本自今年10月1日起，將消費稅由8%調漲為10%，讓不少哈日族不得不更精打細算，多家銀行瞄準國人旅日商機，紛紛祭出各式刷卡優惠及消費折扣，讓愛到日本血拚的民眾也能為自己省下荷包，還能倒賺刷卡回饋。

以台北富邦銀行來說，即日起至今年12月底，刷富邦J卡訂購可樂旅遊明年3月底前出發的東京、大阪、沖繩、福岡自由行，且搭乘長榮或華航，3天2夜機加酒每人最低只要8,888元（未稅），還可享分12期0利率，再賺國內消費1%刷卡金，日本血拚還有3%回饋無上限。

請繼續往下閱讀...

年底前刷J卡搭虎航，日本航線來回機票最高享85折，或是到明年2月底前於Expedia預約完成訂房，立即享85折優惠，限1萬名；此外，卡友還可運用「一鍵調額」功能及時調高信用卡額度，只要在北富銀LINE官方帳號完成綁定，並開啟功能，就能立即選擇所需額度，最高可調高一倍、馬上生效，最長持續60天。

信用卡,銀行卡（圖／記者周宸亘攝）

▲瞄準國人旅日商機，多家銀行祭出各式信用卡優惠及消費折扣。（圖／記者周宸亘攝）

中信銀行針對赴日旅遊客戶，除LINE Pay信用卡原享LINE POINTS 2.8%海外消費回饋外，即日起於日本14家特約商店及景點，刷任一中信卡（含信用卡與簽帳金融卡），最高享有35%的折扣。舉例來說，年底前於日本三井購物園區與0101丸井百貨刷中信卡最高可享10%折扣，消費達5,000日圓再享免10%消費稅，等於最高可享20%折扣。

另外，在日本三井購物園區出示中信卡，還可兌換價值1,000日圓購物券，其他藥妝與消費通路如BIC CAMERA、Laox、DRUG ELEVEN等特約商店，最高可享17%折扣。至於機加酒開銷部分，中信卡友於日本連鎖酒店MYSTAYS訂房，最高享10%折扣；若於Agoda、Expedia、Hotels.com等全球訂房網站，輸入優惠碼最高可享15%回饋。此外，訂房哩程回饋部分，ANA聯名卡海外單筆刷卡滿額消費最高每10元累積1哩ANA哩程點數。

玉山銀行也與Visa合作發行Only卡，推出業界首創「紅利倍多芬」全新會員禮賓制度，等級越高紅利點數加碼越多，最高可享13倍紅利點數加速升級，相當於現金回饋5.2%，同時也攜手6大廉價航空，提供10%現金回饋，另於Agoda訂房網最高也享10%折扣。

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