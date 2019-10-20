板橋黑衣男霸凌！單親母「遭潑漆攻擊」哽咽…6歲失明兒也受害

▲賴女看到6歲身障兒子被潑漆，非常心痛。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／新北報導

新北市板橋區的賴姓單親媽媽從事工地旁的福利車，沒想到竟被競爭對手毆打、潑漆，甚至連身障的兒子都遭到波及，「辛苦支撐家計，卻害兒子也被潑到油漆，讓她好心疼。」

賴女表示，她每天都會開著一輛貨車，帶著左眼失明的6歲兒子去板橋一處重劃區工地外開設福利社，靠著販賣飲料、零食給工人，賺取微薄的金錢過活，但有附近有3個同行，其中一間看了眼紅，16日竟上前與她爭吵。

沒想到兩天後，對方竟派了兩名黑衣男子，直接朝著賴女的車頭潑漆，「他就直接往我車頭那邊先潑，然後我就覺得車子有動靜，我就跳下來，我就看到他又提一桶又往我車內裡面潑」，導致車內的食物都毀損，連兒子都被潑到。

▲▼兩名黑衣男子對同業的賴女潑漆尋仇。（圖／東森新聞）



賴女哽咽地說，對方已經把工地門口最好的位置佔走，她停車的位置最多都是過路客，沒想到他們還是不留情，「他們也知道我每天都帶一個，左眼失明以及殘障的孩子，完全沒考慮到說，我的小孩子還是怎麼樣，他們在工地裡面開設福利社，工地主任答應他，讓他進去裡面賣菸酒，然後前幾天他不知道被誰檢舉，工地主任就說叫他不能做，他就懷疑說是我檢舉的。」

警方表示，獲報了解後，發現雙方當時僅吵架並沒有提告，但黑衣男兩天後卻到場尋仇，目前已鎖定兩名男子，將依傷害及毀損罪送辦。

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