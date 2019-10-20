湖南好好走／踏進200米神秘隧道！　湘西「苗人谷」藏人間淨土

記者洪珮瑄、陳政錄／湖南報導

位於湖南湘西的「苗人谷」佔地面積達4平方公里，是大陸最古老、保存最完好的苗寨，加上擁有鬼斧神工的天然景觀，被許多專家及學者譽為「苗族活化石」。來到苗人谷除了能看到山麗水秀的美麗景致，還能感受「苗王洞」的神秘，一踏進200米長的隧道，瞬間被一股嚴肅氣息給震服。

▲苗人谷內山 淨水秀的風景宛如一幅美麗的圖畫。（圖／記者洪珮瑄攝）

苗人谷遺存了許多巫儺文化的遺址，因此造成了具有獨特風格的神靈信奉及祭奠典禮。此外，整個景區是由平湖泛舟、苗王洞、早崗苗寨等多個景點組成，進入苗寨的門票是68元人民幣（台幣約290元），另有和附近苗寨景點推出的共同套票。

▲探秘苗寨起點。（圖／記者陳政錄攝）

據悉，苗族的歷史與戰爭緊密相關，自明清以來，為了爭奪生存空間，歷經了62起戰爭及5次大遷徙，因此苗族都住在人跡罕至的偏僻山嶺，就像現今的苗人谷。相傳苗人谷是湘西最後一代苗王的領域，當年清軍圍剿數月都未攻下，目前還有近千戶的苗族居民居住於此。

▲▼進苗人谷須搭2次船，一路上時不時有苗族阿妹唱著山歌。（圖／記者陳政錄攝）

由於當地山勢地貌險峻，土匪又非常多，所以苗寨也特別選在易守難攻的地點，甚至還要搭船才能抵達。《ETtoday新聞雲》記者實際走訪該地，抵達山門時，還必須講出「小雞燉蘑菇」的暗號才能進入，層層關卡毫不馬虎。

▲下船後，必須說出暗號才能進入山門。（圖／記者洪珮瑄攝）

通過山門進入谷內，接著還得走過高約50米、寬10米的「苗王洞」，洞中還有三道瀑布從天而降，氣勢雄偉壯闊。另外，還必須通過陡峭的「盤歌洞」，以及人工開鑿的200米長隧道，爬上一層層的階梯才看見一道曙光。苗人谷內，谷中藏洞、洞中藏谷，彷彿置身在人間仙境，出了洞口後，再次坐上第二次船才正式抵達早崗苗寨，一路走來共耗時約1.5個小時。

▲進入「苗王洞」須通過陡峭的「盤歌洞」及200米長隧道。（圖／記者洪珮瑄攝）

▲湘西最後一代苗王曾經居住過的「苗王洞」，圖片中彷彿正張著嘴俯視來客，洞前的上方懸掛著一個大牛頭，瞬間感受到一股威嚴及神秘。（圖／記者洪珮瑄攝）

另外，除了進谷暗號，一路上不論是搭船、進寨，還是喝酒，都保留著苗家的「三卡」，包括卡歌、卡酒和卡鼓，一群穿戴銀飾的阿妹一邊唱歌、一邊打著苗鼓來歡迎大家的到來。順帶一提，來到苗寨你得想好怎麼跟他們對歌，才能順利過關，並且喝上幾杯迎賓酒，如果想更融入當地文化，還能去品嘗苗族美食、穿戴銀飾，或是換上一整套的苗族服飾。

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▼苗人谷能感受苗族人的各種文化，並品嘗純正的苗家飯菜及酒。（圖／記者洪珮瑄、陳政錄攝）