　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

友邦保險集團百年慶！台灣站接下聖火棒　700多位員工親友「AIA家庭日」同歡

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲AIA友邦保險集團慶祝百週年，AIA友邦人壽總經理侯文成手持AIA聖火棒，帶領主管與員工藉由路跑傳承百年精神。（圖／AIA友邦保險集團提供）

▲AIA友邦保險集團慶祝百週年，AIA友邦人壽總經理侯文成手持AIA聖火棒，帶領主管與員工藉由路跑傳承百年精神。（圖／AIA友邦保險集團提供）

財經中心／台北報導

AIA友邦保險集團適逢100週年，亞太區市場以「旅程」（The Journey）為題，首站從柬埔寨出發，採一月一城市的接力方式，於各市場間傳遞著象徵首張AIA保單的聖火棒。百年慶祝活動10月由台灣接棒，AIA友邦人壽19日特舉辦家庭日活動，邀請超過700位員工及其親友熱鬧同歡。

友邦保險表示，「旅程」活動中安排路跑、趣味遊戲挑戰等健康運動，並將AIA聖火棒交棒給下一個主辦市場——AIA友邦澳洲；除此之外，現場也舉辦公益捐贈，將透過「百年百元捐百萬」活動所創造的100萬元公益基金，正式捐贈給天使心家族基金會、小可樂果劇團等社福團體。

AIA友邦保險集團區域執行長蔡強表示，友邦保險根植亞洲達一世紀，經歷過世界大戰、挺過經濟大蕭條、度過數次金融風暴；同時也代表友邦集團無懼這些打擊，靠著快速適應環境變遷的能力，精準掌握亞太區保險市場趨勢，打造與時俱進的市場策略，並透過不斷的內部重塑，成功地在亞太區多個最具活力和吸引力的人壽保險市場營運，並成就出今日世界最大壽險公司的地位。

▲友邦保險集團區域執行長蔡強（左）與AIA友邦人壽總經理侯文成帶領主管與員工一起進行百年聖火傳遞。（圖／友邦保險集團提供）

▲友邦保險集團區域執行長蔡強（左）與AIA友邦人壽總經理侯文成（中）帶領主管與員工一起進行百年聖火傳遞。（圖／AIA友邦保險集團提供）

AIA友邦人壽總經理侯文成指出，保險是一個跨世紀的產業，一張保單傳遞給家人的保障，絕對代代相傳延續百年以上，這也是友邦保險成立百年來一直堅定不移的經營理念。承接集團在亞太區的在地經驗，友邦台灣將竭誠實踐品牌承諾，幫助大眾活出健康、長久、好生活，積極致力於推動保險與健康的融合發展，為大眾的生活帶來積極的影響。

「AIA家庭日」活動中除了有適合親子的闖關活動，不同的表演節目同樂，另一個重頭戲是舉辦公益捐贈活動。友邦集團表示，百年來守護著保險的保障核心價值，AIA友邦人壽將此保障真諦擴及到弱勢團體，於8月1日到10月15日舉辦「百年百元捐百萬」公益活動，代每位有購買精選保單的友邦保戶捐出公益金。活動提早成功達標100萬元，將全數捐贈給公益團體天使心家族基金會、小可樂果劇團與宜蘭順安國中足球隊。

 

其他人也看了這些……

這款CP值很可以！

ET快訊
韓國瑜台南造勢10萬人？他估僅1萬…見「連署呂秀蓮＝幫韓」網
獨／OL提包放公司慘被清潔婦幹走　拿監視器對質對方神回：大樓
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

友邦保險集團百年慶！台灣站接下聖火棒　700多位員工親友「AIA家庭日」同歡

每年舉辦「國際奉獻日」！保德信人壽揪1300名員工保戶　保育濕地和關懷弱勢

年輕人一窩蜂創業拚自己當老闆　專家整理2大必備保險規劃

「誰還敢保南山！」誤報保戶身故烏龍打擊民眾信心　業務員質疑「還有什麼未爆彈？」

屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！

暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

37歲教官直行見「左轉轎車」打滑 猛撞倒地亡...學生不捨：希望是假的

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

聞到其他狗狗的味道！阿金怒吃醋　帥爸討親被忽視...下秒暖笑汪心軟

9月大男嬰獨睡「倒栽蔥」摔進垃圾桶　昏迷指數3...爸媽崩潰：怎麼會這樣

一中商圈「香腸王」殺女友塞冰櫃！　友人夢喊冷聲…救出沉冤10年裸屍

女友假裝「削骨、隆鼻」惡整男友！　他一看嚇傻...心疼回：原本就很好看

蕭敬騰x張芮僑深情對唱《寂寞還是你》　戴佩妮看傻：嘴巴都打開了！

友邦保險集團百年慶！台灣站接下聖火棒　700多位員工親友「AIA家庭日」同歡

每年舉辦「國際奉獻日」！保德信人壽揪1300名員工保戶　保育濕地和關懷弱勢

年輕人一窩蜂創業拚自己當老闆　專家整理2大必備保險規劃

「誰還敢保南山！」誤報保戶身故烏龍打擊民眾信心　業務員質疑「還有什麼未爆彈？」

果粉恐要心痛！5G版iPhone12　恐要3萬元才買得到

華聞快遞／1到9月福建省一般公共預算總收入同比增長2%

丹麥公開賽／戴資穎今晚6點球后保衛戰　對決奧原希望爭冠

影／普悠瑪翻車揭台鐵「沒人又沒錢」　小站爭到5.74億補助

打造歐美裸色唇妝「零病容」秘訣　學艾瑪華森3招完美駕馭淡雅氣質感裸唇

萬聖節Trick or Treat？　別讓犬貓吃下肚…嚴重者肝衰竭死亡

給專屬大熊貓取名字！3隻「新生寶寶」待認養....最低門檻43萬元

女嬰深夜「青驚號」…阿公問神明獲3聖筊：阿娘回來了！　媽起雞皮疙瘩

直搗綠票倉！網自辦民調「韓國瑜輸蔡英文19％」　韓粉不服：都去造勢了

看準醫院人潮！無業黑衣男入侵病房爽偷　第4次踢鐵板

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

保險熱門新聞

「誰還敢保南山！」誤報保戶身故烏龍打擊民眾信心　業務員憂心

保單明年漲定了「儲蓄險恐暴漲30%」

保德信人壽揪1300名員工保戶關懷弱勢

年輕人瘋蜂創業　專家整理2大必備保險規劃

三商美邦人壽前9個月賺35億元「年成長近8倍」

真離譜！南山誤把1381位保戶通報為身故　保險局說話了

南山股東也要求面試尹崇堯！也要尹衍樑出來面對說明

顧立雄：尹崇堯代理南山董座　不符保險業5年以上工作經驗規定　

一張表搞懂失能險與長照險！　挑選時必留意2大關鍵

友邦保險集團百年慶！700人AIA家庭日同歡

一張表懂車禍調解官要看的單據

南山員工批尹衍樑兒子尹崇堯「憑什麼接董座」　業界質疑成宮廷劇

夫妻申請人壽保險　只有妻子順利核保

責任準備金利率調降　台幣、外幣保費明年漲定了

更多熱門

相關新聞

「百元捐百萬」助弱勢達標！AIA友邦人壽推7大精選保單

「百元捐百萬」助弱勢達標！AIA友邦人壽推7大精選保單

AIA友邦人壽結合慶祝友邦保險集團成立100年及保險保障推廣的「百年百元捐百萬」公益活動，已提早成功達標100萬元公益基金，將於19日「AIA家庭日」活動現場，正式捐贈給公益團體天使心家族基金會、小可樂果劇團等社福團體。

AIA友邦人壽再獲金管會「提高國人保險保障方案」

AIA友邦人壽再獲金管會「提高國人保險保障方案」

友邦中期「新業務價值」創半年紀錄新高

友邦中期「新業務價值」創半年紀錄新高

利變終身險：所有給付項目隨宣告利率變大

利變終身險：所有給付項目隨宣告利率變大

台灣8年進超高齡社會　養保單防老是關鍵

台灣8年進超高齡社會　養保單防老是關鍵

關鍵字：

AIA友邦人壽AIA友邦保險集團友邦保險

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

女鬼喊冷靈媒相助　救出沉冤十年裸屍

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

女兒推車變重　她彎腰見熟客笑翻

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

熊貓外送員「帥到暴動」　女大生偷加LINE後丟臉到秒刪

女大生上課訂外賣　外送員5字回應讓她傻了

嬤打掃11歲孫女房間驚見提款卡　一問才知77萬元飛了

16歲高中生拉K　終生包尿布超慘

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

聖結石砸爛YouTuber百萬獎牌！「超討厭這樣的我」

更多

最夯影音

更多
屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！

屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！
暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

37歲教官直行見「左轉轎車」打滑 猛撞倒地亡...學生不捨：希望是假的

37歲教官直行見「左轉轎車」打滑 猛撞倒地亡...學生不捨：希望是假的

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面