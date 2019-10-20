友邦保險集團百年慶！台灣站接下聖火棒　700多位員工親友「AIA家庭日」同歡

▲AIA友邦保險集團慶祝百週年，AIA友邦人壽總經理侯文成手持AIA聖火棒，帶領主管與員工藉由路跑傳承百年精神。（圖／AIA友邦保險集團提供）

財經中心／台北報導

AIA友邦保險集團適逢100週年，亞太區市場以「旅程」（The Journey）為題，首站從柬埔寨出發，採一月一城市的接力方式，於各市場間傳遞著象徵首張AIA保單的聖火棒。百年慶祝活動10月由台灣接棒，AIA友邦人壽19日特舉辦家庭日活動，邀請超過700位員工及其親友熱鬧同歡。

友邦保險表示，「旅程」活動中安排路跑、趣味遊戲挑戰等健康運動，並將AIA聖火棒交棒給下一個主辦市場——AIA友邦澳洲；除此之外，現場也舉辦公益捐贈，將透過「百年百元捐百萬」活動所創造的100萬元公益基金，正式捐贈給天使心家族基金會、小可樂果劇團等社福團體。

AIA友邦保險集團區域執行長蔡強表示，友邦保險根植亞洲達一世紀，經歷過世界大戰、挺過經濟大蕭條、度過數次金融風暴；同時也代表友邦集團無懼這些打擊，靠著快速適應環境變遷的能力，精準掌握亞太區保險市場趨勢，打造與時俱進的市場策略，並透過不斷的內部重塑，成功地在亞太區多個最具活力和吸引力的人壽保險市場營運，並成就出今日世界最大壽險公司的地位。

▲友邦保險集團區域執行長蔡強（左）與AIA友邦人壽總經理侯文成（中）帶領主管與員工一起進行百年聖火傳遞。（圖／AIA友邦保險集團提供）

AIA友邦人壽總經理侯文成指出，保險是一個跨世紀的產業，一張保單傳遞給家人的保障，絕對代代相傳延續百年以上，這也是友邦保險成立百年來一直堅定不移的經營理念。承接集團在亞太區的在地經驗，友邦台灣將竭誠實踐品牌承諾，幫助大眾活出健康、長久、好生活，積極致力於推動保險與健康的融合發展，為大眾的生活帶來積極的影響。

「AIA家庭日」活動中除了有適合親子的闖關活動，不同的表演節目同樂，另一個重頭戲是舉辦公益捐贈活動。友邦集團表示，百年來守護著保險的保障核心價值，AIA友邦人壽將此保障真諦擴及到弱勢團體，於8月1日到10月15日舉辦「百年百元捐百萬」公益活動，代每位有購買精選保單的友邦保戶捐出公益金。活動提早成功達標100萬元，將全數捐贈給公益團體天使心家族基金會、小可樂果劇團與宜蘭順安國中足球隊。

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