預約美體按摩！按完腿冒出20條「紅色長巨蟲」　美腿少婦痛到崩潰：好刺好熱

▲少婦預約美體按摩課程，沒想到按完身上卻佈滿大大小小刮傷，讓她痛到崩潰。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

林姓女子因為愛美，長期在一家美研館做美體按摩課程，來保養她的美腿，而在一次的按摩後，她卻發現腿上佈滿了20道長長的刮傷，嚇得她立刻到醫院就診，並對陳姓美容師提告業務過失傷害。一審法官審理後，判陳女拘役50天，得易科罰金5萬元，案經上訴二審，但遭到高雄高分院駁回，維持一審判決，全案確定。

根據判決書，林女主張，2017年12月9日到美妍館按摩，一次課程約170分鐘，而在按摩當下，林女頻頻感到身體熱痛，但因為自己皮膚白又薄，且可以承受很大力的震動，因此有瘀青是正常的，而當下礙於分不清楚是瘀青還是刮傷，便沒有立刻反應。

林女表示，按摩結束後還有請店長幫忙查看傷勢，且也表明自己可能不適合這台美容儀器，而因為當天跟朋友還有約，「我撐著疼痛先到藥局買藥回家擦，當時藥劑師還說看起來很像中度割傷，建議我去看醫生」。

當時的林女還沒想太多，直到晚上11時許老公回家，請對方幫忙看看，才發現左右臀部共遭刮傷5道傷口，且每道都超過1公分，另外右後大腿也有15道刮傷，最長還長達15公分，嚇得她趕緊拍照存證，並報警提告求償。

陳姓美容師到庭後供稱，這台儀器運作是採吸放原理，不會對人體造成刮傷，且當時林女並沒有反應疼痛，還要求加強力道，甚至在結束後還預約下課課程，可見這些傷勢並非操作儀器不慎造成，若她真的疼痛難耐，應該直接就診，「怎麼還會去跟朋友聊天，拖到隔一天才就診」，因此懷疑林女求償的動機不單純。

經過調查，該儀器的探頭為4塊圓形的塑膠材質，用來避免皮膚直接接觸金屬，雖然陳女辯稱儀器是全新的，但全新材質若非全然光滑，或材質磨損，就有可能造成皮膚刮傷，且透過林女提供的照片顯示，她的傷口集中在臀部及大腿後側，有大片瘀青和多道長條的平行傷痕，與儀器的反覆反覆直線推拉模式相符，法官因此認定陳女有業務過失，判她拘役50天，得易科罰金。

陳女事後不服提出上訴，還提出一台美容按摩儀器想證明自己清白，但二審法官認為，因時隔2年，並無法證明陳女所提出的儀器就是當時造成林女受傷的儀器，且儀器也可能因為人為的操作不當使人刮傷，因此駁回上訴，維持一審判決。全案確定。

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