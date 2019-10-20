每年舉辦「國際奉獻日」！保德信人壽揪1300名員工保戶　保育濕地和關懷弱勢

▲保德信人壽19日在北中南各地同步舉辦「國際奉獻日」。（圖／保德信人壽提供）

財經中心／台北報導

長期推動服務學習，保德信人壽19日在北中南各地同步舉辦「國際奉獻日」，在各地從事多元的志願服務，除了濕地保育、400封「愛的書信」服務關懷偏鄉兒童，並在多家育幼院、安養院及失能照護中心陪伴民眾，並關懷弱勢族群，總計共有19個志願服務項目在全台舉行，累積近1300名員工、保戶和眷屬一起投入。

保德信金融集團最具特色的社會參與活動「國際奉獻日」已邁入第24年，企業推動「企業社會責任」（Corporate Social Responsibility, CSR）發揮成效並長期耕耘，集結更多的能量回應與時俱進的社會需求，發揮更大的影響力。

保德信人壽總經理泰迪倫表示，「每年的國際奉獻日體現了保德信的人間愛，透過一日志願服務弱勢團隊及族群，在全台各地傳遞良善愛的訊息，使我們能更貼近社會和民眾。」

他提到，「我很高興看到越來越多的員工、親朋好友及客戶加入我們的行列，更開心的是我們能關懷到那些甚少被注意，或是完全沒被注意到的非營利組織和團體，為他們盡一己之力。特別的是，今年第一次總公司主管帶領北部內勤同仁到中部，和當地的壽險顧問及保戶一起參加濕地保育的志願服務，為環境保育盡一己之力。」

保德信人壽表示，承續多年來弱勢關懷的精神，今年同仁再次組成服務小組，深入台灣各縣市推動志願服務工作，並在多家育幼院、安養院及失能照護中心，陪伴弱勢民眾與進行活動。其中，響應「好撒瑪利亞人關懷協會——寫信計畫」志願服務活動，共完成400封愛的書信。

參與活動的員工、親友及保戶們，雖然不認識這些弱勢的孩子，但未來孩子們將收到鼓勵信件，希望這一字一句充滿關懷的祝福與期望，讓台灣各個角落中孩童在需要加油打氣的關鍵時刻，能感受到實體書信文字所帶來特有的溫暖力量，進而喚起孩子們心中的希望。

泰迪倫表示，「『愛的書信（Love Message）』對保德信人壽、內外勤同仁及保戶而言，在保險保障服務的工作中，和『保德信國際奉獻日』同樣具有悠久歷史且深遠的意義。除了協助保戶規劃家庭保障計劃，在保戶簽下保單的同時，並請保戶將深藏在心中對家人的愛，藉由『愛的書信』親筆寫下來，當有一天遞送保險金支票時，再將『愛的書信』一併交付家人。幫助保戶落實對家人的承諾，同時將保戶的愛與關懷傳承下去。保德信人壽在台營運29年來，已為保戶珍藏逾1萬9000封『愛的書信』。」

保德信人壽表示，社會企業責任是保德信的企業核心價值，而經由志願服務，每位員工身體力行，發揮熱情結合保險專業，對社群做出積極且有意義的貢獻，實踐人間愛家族愛的精神。

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