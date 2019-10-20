隱形斗篷問世！執行長親自示範「半身消失」　連戰車也可隱藏

▲ 當執行長在隱形背板後方走動時，仍能看到些微的陰影（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

實習記者許祐誠／綜合報導

你也想當哈利波特使用「隱形斗篷」嗎？加拿大生技公司「超隱生技」（Hyperstealth Biotechnology）日前為產品「量子隱形」（Quantum Stealth）偽裝材料申請專利！據稱該產品不需依靠電源，整體像紙張一樣輕薄，造價也便宜，可以讓實體當場「消失不見」，還能躲過夜視鏡和雷達的偵測。

根據英國《每日電訊報》和IFLScience報導，超隱生技公司日前發布一部影片，執行長克芮麥（Guy Cramer）親自下馬示範，只見他從隱形背板中走出來時，像是從空氣中冒出來一般；另一段影片中，原本看似空無一物的桌子上，竟然藏著一架藍色模型飛機。

▲ 某些角度下，仍能看見隱形背板後方的戰車模型。（圖／翻攝自臉書／HyperStealth Biotechnology Corp.）

對此，該公司表示，在一定的距離和視角下，公司產品可以隱藏部隊的戰車、戰機、軍艦或是地面部隊等，未來可能連整棟建築物也不成問題。

其實，量子隱形偽裝材料從 2010 年便開始研發，原理是透過雙凸透鏡的特點，藉此折射周圍光波，肉眼在一定距離內難以發現破綻，除非距離物體超級近或超級遠才行，值得一提的是，如果是一般低解析度的攝影機，隱形效果會更加明顯。

只是隱形背板仍有無法隱藏顏色的缺點，但依靠可以扭曲背景的特點，仍能混淆肉眼分辨物體的細節，只能模糊看見背板後似乎藏有物體。

目前，研究團隊已經申請4項專利，美軍和英軍也早已投入開發隱形偽裝技術。克芮麥曾在2012年表示，這種材料能讓士兵從敵人地盤上逃走，也能讓部隊在白天執行突襲行動，不會被偵測到，不只是雷達，就連肉眼也看不見。重要的是，可以幫助軍隊避開不必要的戰鬥，增加任務的成功率。

不過隱形斗篷問世後，也引發不少民眾疑慮，深怕國家利用此種科技，更進一步來監控人民，屆時，可能電影《全民公敵》中的全面監控已經是小兒科，取而代之的，將是有真人在身旁聽著看著你，超近距離監控的時代可能即將來臨。



