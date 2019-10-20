人物／「台灣一定要有自己的疫苗廠」　國光生技詹啟賢一肩扛起使命

▲國光生技董事長詹啟賢。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

國光生技（4142）營運擺脫10年虧損逐步向上，董事長詹啟賢扮演著關鍵性角色，從當年接手瀕臨破產局面，但詹啟賢清楚知道「台灣一定要有自己的疫苗廠」，因此決心接下國光生技一肩扛起使命，帶領團隊打贏當年H1N1的一場勝仗，徹底讓國光生技翻身。

詹啟賢回想當年，自己擔任衛生署長時期，一手催生台灣的國民健康保險計劃，但是發現全民健保前兩年經費就不夠，因為有20%耗費在感冒上面，詹啟賢認為疫苗可以為健保省錢，剛好離開衛生署之後，國光生技創辦人找上門，開啟詹啟賢管理國光生技12年的漫長道路。

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▲國光生技董事長詹啟賢。（圖／記者姚惠茹攝）

詹啟賢說，自己一路走來不是「被誤解」就是「被低估」，因為很多人以為國光生技是國營事業，但其實這是一家民間公司，並沒有特別受到政府保護，甚至必須確保國人可以優先使用疫苗，以應付流行性感冒，但是台灣市場太小，因此他必須帶領國光生技走出去。

詹啟賢表示，經過多年努力之後，國光生技成為亞洲唯一獲得歐盟GMP和美國FDA認證的流感疫苗製造商，但是在台灣供應疫苗仍需要透過競標，並將一年所有的份額分給三家公司，一家不能占有超過50%的市場份額，因此肩負台灣自產疫苗的使命之外，國光生技也積極布局海外市場，維持營運穩健。

詹啟賢表示，現在國光生技多管齊下，布局海外市場，除了與Sanofi賽諾菲疫苗集團旗下美國Protein Sciences公司合作，將其重組蛋白四價流感疫苗推到美洲上市之外，同時與中國大陸深圳天道醫藥公司合作低分子依諾肝素鈉，並可望在今年取得泰國流感藥證、執行中國大陸四價流感的臨床試驗，並完成腸病毒71型第三期臨床實驗，真正帶領國光生技走向營運正軌。

▲國光生技董事長詹啟賢。（圖／記者姚惠茹攝）