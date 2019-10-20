四價流感疫苗開打拉貨　詹啟賢：國光生技力拚全年轉虧為盈

▲國光生技董事長詹啟賢。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

今年的流感疫苗從11月15日開始正式施打，並升級為四價流感疫苗，國光生技（4142）董事長詹啟賢表示，美國Protein Sciences訂單的流感疫苗都已經在9月底以前全部交貨，接下來11月中旬將以國內公費流感疫苗出貨為主，力拚全年轉虧為盈。

談到國光生技經營績效，詹啟賢表示，生技公司都需要長間投入才會有獲利，像是目前台灣大多數生技公司成立至今都還是虧損，甚至還沒有營收進帳，相比國光生技，今年海外布局的成果進入收成期，可望終止連10年虧損，力拚全年轉虧為盈。

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▲國光生技董事長詹啟賢。（圖／記者姚惠茹攝）

台灣四價流感疫苗的部分，詹啟賢表示，國光生技的使命與價值就是首先為國人服務，因此今年國內的流感疫苗訂單，政府就採購410萬劑，預計接下來都將以出貨國內公費流感疫苗為主，並在11月15日起全面開始施打，可望為國光生技帶動下半年營收表現。

同時，國光生技積極開拓中國大陸和東南亞市場，詹啟賢表示，以中國大陸的流感疫苗市場為例，除了現在的三價流感疫苗穩定銷售之外，明年還可望拿到四價流感疫苗藥證，後年就可正式上市，並隨著泰國流感疫苗也預計在今年取得藥證，藉此打開東南亞市場。

▲國光生技董事長詹啟賢。（圖／記者姚惠茹攝）

歐美市場部分，詹啟賢表示，國光生技與美國Protein Sciences合作將重組蛋白四價流感疫苗推到歐、美上市，原本簽約訂單欲達800萬劑，但由於廠區第一條填充線產能幾近滿水位，因此允諾先以760萬劑為出貨目標，待未來建置第二條無菌針劑充填線，估2021年第4季總產能可達1億劑。

至於腸病毒疫苗部分，詹啟賢表示，旗下安特羅生技（6564）已優先針對有可能致命的腸病毒71型，研發完成相關疫苗，預計在2020年第2季申請藥證，一旦順利通過取得，產品最快可望於第4季上市，有助於改善台灣腸病毒疫情，並為營運添加動能。