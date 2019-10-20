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第四季雜訊干擾多！　法人：投資布局著重兩大方向

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）

▲ 股市發展在第四季仍有許多雜音干擾。（圖／記者張一中攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

近期美國經濟數據表現不如預期，在經濟成長持續走弱情形下，施羅德投信表示，預期聯準會12月再減碼一碼的機率升高，預期利率來到1.75%左右，明年可能還會降息兩碼。整體來看，全球經濟都在趨緩，的確增加衰退的疑慮。

第四季雖是傳統旺季，但今年因為中美貿易戰、英國脫歐等因素，雜音多且複雜。市場無法回歸完整基本面，或有旺季不旺的風險，建議投資人資產中九成做股債平衡配置，另握一成現金，若市場因消息面提振，也可伺機進場。

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全球低速擴張　未必步入衰退

針對全球明年會否進入衰退，施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥表示，可能性增高，但不見得一定發生，即使發生也會非常短暫。近十年全球各國GDP都是低速成長，進入到一個新常態。如果一直維持這樣，不衰退也不大幅成長之下，某個程度還是擴張。美國明年大選後不管哪個政黨當選，對於振興經濟為首要目標，預估2021年可能再推出財政刺激措施。

歐洲過去幾個月相對弱勢，短線不太可能有較大的突破；反倒是新興市場，中美貿易戰若有一個明確、正面的結果，在消息面簇擁之下，短線信心可能促使資金回流。

此外，富達投信分析，美國明年總統選舉逐漸開跑、美國製造業開始顯露疲態，以及川普總統捲入彈劾調查，加上中國經濟成長動能仍未擺脫放緩威脅，皆使得市場開始期待在中美後續相關的談判上，兩方態度能有更多放軟的可能性，也期待短程能捎來更多有利金融市場的正面訊息

關注第四季旺季效應　投資建議股債平衡並握有一成現金

第四季是傳統消費旺季，廠商通常會在第三季末做拉貨動作，可是今年拉貨的情形非常和緩，第四季能否有旺季效應，還需持續觀察。莊志祥表示，如果第四季有旺季效應的話，明年初廠商將有補庫存之態勢，屆時可望讓全球市場有所表現。

但莊志祥指出，現在仍持觀望態度，在資產配置方面，不確定性高，所以操作難度加深，且因市場波動震幅相對大，漲與跌的速度非常快，不建議追高，但也無需過度保守。另外防禦性配置要做足，建議投資等級債與公債以避險為出發點投資，股票還是持有一定部位，建議起碼預留一成現金，若市場消息面大好（如中美貿易戰有突破性的正面消息），則可適時加碼

富達投信指出，第四季金融市場預期可能在各方多空因素交錯下，續呈震盪走勢。投資人除了需慎選股市、高收益債等風險性資產的投資標的外，在比重布局上，也須適時納入一定比重的防禦性資產，像是公債與投資等級債券，分散資產於風險程度不同的投資標的。

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