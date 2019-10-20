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影／普悠瑪翻車釀18死滿周年　台鐵144項改善項目18項未擬行動計劃

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記者胡順惠／台北報導

台鐵6432次普悠瑪奪走18條寶貴性命，行政院《台鐵局總體檢報告》診斷出台鐵多達144項改善事項，明（21）日正滿一周年，跟我們共同檢視台鐵做了哪些努力，盼悲劇別再次重演。台鐵表示，144項裡有126項已擬妥行動計畫，佔比達87.5%，預計109年前能完成94%優先改善事項。

台鐵在普悠瑪事故後全面檢討，108年1月23日交通部把總體檢144項總體檢報告報到行政院，8月6日上網公告改善辦理情形，9月12日交通部完整公布台鐵總體檢報告。台鐵說，總體檢分成安全管理改革小組、組織管理改革小組、營運財務改革小組，共召開13次委員會議。

台鐵表示，總體檢144項改善建議裡，126項已經擬妥行動計畫，達87.5%，33項優先改善事項會在109年前完成94%，辦理成果共累積佐證資料47冊，從5月開始，每月25日向鐵道局提送改善情形，並於每月5日於台鐵局官網公告144項改善辦理情形，願意接受全民監督。

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▲▼普悠瑪列車翻覆。（圖／記者宋良義攝）

▲普悠瑪事故將滿1周年，至今仍是18名罹難者家屬心中最深的痛。（圖／記者宋良義攝）

144項改善項目　18項未擬定行動計畫

144項扣除126項後所剩的18項，為何沒有擬定行動計畫？台鐵回應，18項裡面有些屬於長期性計畫項目，有些還需要再研議，144項不可能一開始就到位，分類標準分成3類，包含優先、一般及後續。台鐵說，優先代表台鐵權責可做到的，或屬於安全性質刻不容緩，後續改善則是該做但台鐵職權做不到，或鑒於科技相關環境無法馬上達成。

台鐵舉例，像是電氣化火車行駛時，考慮最低的點就是軌道，最高點是天線，以高鐵來說，軌道跟天線可以用一台車去做檢修，但台鐵局有132年歷史，軌道跟電線距離比較遠，甚至電氣化期程也不一致，很多狀況很難一台車又檢查軌道、電線，正努力克服中，很難馬上提出因應作為發包採購，以及很多專家建議台鐵採北捷模式，但這會影響企業化經營思考，很難短時間有行動方案。

台鐵副局長馮輝昇表示，普悠瑪事故中，司機員調度員對於車輛異常認知有些落差，透過標準建立，讓處理一致化能有共同語言，現在已經在落實執行，相關人力都陸續到位，設備跟環境需要時間，財務改善及組織調整則需跨部會，立即性可提升安全價值工作優先推動，像是建立SOP制度、人員補足訓練，已有初步成效。

▲▼台鐵副局長馮輝昇。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲台鐵副局長馮輝昇。（圖／記者黃軍瑋攝）

普悠瑪翻車18死究責最重　司機員尤振仲淚訴基層悲哀

時間回到2018年10月21日這一天，6432次普悠瑪在新馬站前脫軌翻覆，全車366名旅客裡，18人死亡、288人輕重傷，宜蘭地檢署初步調查結果直指，新馬站彎道速限僅75公里的時速，但事故列車卻超速以140公里時速高速過彎，同時司機員尤振仲在行進中關閉列車自動保護裝置（Automatic Train Protection, ATP）都是主因，代表翻車主因是人為因素，因此司機必須承擔最大責任。

交通部與台鐵7月分別召開考績委員會與考成委員會，其中，尤振仲以一大過兩小過並廢除鐵路列車駕駛執照，等於宣告其終身不得再駕駛列車。另外，也對3名台鐵前局長加重懲處，范植谷一大過兩小過、周永暉兩小過、鹿潔身一大過一小過。

宜蘭地檢署偵結，除了肇事的司機員尤振仲，擔任機務處副處長期間負責擬定普悠瑪號測試計畫書的柳燦煌、曾為普悠瑪號試車小組成員的台鐵綜合調度所所長吳榮欽，被依過失致死罪起訴；台鐵局前局長范植谷、周永暉、鹿潔身等16人不起訴。

尤振仲9月在律師及罹難家屬陪同下，在開庭前一周首度露面喊冤，記者會上控訴，自己是最接近事件的人，至今連他都也不知道真相是什麼，宜蘭地檢署第一時間就是有罪推定，台鐵第一時間惡意欺騙，行政院調查小組也刻意隱瞞事實、避重就輕，這就是身為基層的悲哀，「有事鍾無艷，無事夏迎春」，普悠瑪案如此，私菸案也是如此。

▲台鐵司機員尤振仲首度出面，崩潰痛哭。（圖／記者林敬旻攝）

▲台鐵司機員尤振仲情緒潰堤。（圖／記者林敬旻攝）

憶普悠瑪連呼吸都會痛　尤振仲：外傷好了心卻殘

「事發之後就是一直哭，為什麼走的不是我？」尤振仲記者會中原本情緒穩定，直到提及一年來的心路歷程時，突然掩面爆哭，痛訴一年來不是哭就是睡，每次想到就非常難過，而那種痛是連呼吸都會痛的椎心之痛。情緒平穩後，他與罹難者家屬共同提出五大疑點，包含工作報單與運轉室的監視畫面找不到、台鐵公布錄音檔的修改日期不一樣、指紋沒採集、事發影片造假、列車傾斜卡被撞壞掉，希望最後能還他清白。

尤振仲10月17日二度露面，出席「普悠瑪對年追思晚會」，未18位罹難者送花致意，致詞時先向搭上6432列車的旅客鞠躬致歉。他語氣哽咽表示，普悠瑪事件是永遠都無法忘記的傷痛，事發3天現場就被毀跡滅證，事後總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、前交通部長吳宏謀、前台鐵局長鹿潔身更聯手演了一場「世紀之秀」，他就跟許多傷者一樣，外傷好了，但心卻殘了，希望藉由普悠瑪事件讓台鐵真正重視，還給人民真正行的安全。

▲▼普悠瑪司機員尤振仲出席追思晚會。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲普悠瑪司機員尤振仲出席追思晚會。（圖／記者黃軍瑋攝）

10/21鳴笛追思18名罹難者　林佳龍指示改組道安會報

目前事故調查除了宜檢已偵結起訴由法院審理中，行政院運安會也啟動調查。不過，面對事故即將屆滿一週年，交通部官員透露，林佳龍已指示，「要檢討和建立良好的監理制度，才能治本」，要求交通部在一個月內完成研議及規劃，依照民航局監理航空公司的制度，建立鐵道局監理台鐵的制度；另將道安會報改為運安會報，並重組會報成員，也邀請行政院運安會派代表參加，定期檢討改進陸海空、鐵公路及橋樑安全事宜。

另有社會人士向交通部建議，仿效2002年華航澎湖空難設立「五二五空難罹難人士紀念碑」及德國政府為1998年城際特快列車（ICE）脫軌事件設立紀念碑的做法，設立普悠瑪罹難人士紀念碑，展現政府誠實面對問題的決心，並撫慰罹難家屬與緬懷罹難者。另外也有人建議台鐵，在下週一當天的事發時間，以不影響列車營運的情況下，透過火車嗚笛追思罹難者。

林佳龍指示研議，但仍以傷者治療協助、罹難者賠償協商、向日商求償、以及落實行車安全改善工作為四大重點項目。據瞭解，林佳龍已指示，為檢討並建立良善的監理制度，現行「道安會報」將研議改組為「運安會報」，並擬邀請行政院運安會派代表參加。

▲▼交通部長林佳龍到立院交委報告南方澳斷橋案 台灣港務公司董事長吳宗榮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長林佳龍指示改組道安會報。（圖／記者屠惠剛攝）

翻車疑點多　運安會補強6面向：1年內完成調查

普悠瑪翻覆主因至今仍撲朔迷離，還有許多疑點需要釐清，獨立第三方調查機構運安會9月底也承諾，將針對6大面向補強調查。運安會透露，已收到空拍機影像及台鐵局具名檢舉信，普悠瑪翻車確定進入第三案重新檢視，但不是「重啟調查」，是在既有調查報告結果上進行補強，盼1年內或更短時間內出爐。

「有沒有可能一年內，我希望更短。」運安會主委楊宏智透露，已經掌握到當天事故時的空拍機畫面、台鐵局人員具名檢舉信，信中認為運安會應該就經驗及專業角度，針對出軌車廂進行深入了解，希望盡快提出調查結果，給予普悠瑪罹難家屬一個交代，運安會有經驗、設備，可以恢復事發前許多列車狀態，相信數字會說話。

據了解，運安會已掌握檢舉資料，有乘客聽到巨大聲響，也有人提供影像資料，發現列車在還沒有出軌時就翻滾。運安會鐵道專業小組召集委員李綱表示，但就原理而言，若列車傾斜有作動應不會如此，因此還需模擬「進行彈道比對」，但該部分及列車出軌後第8節（駕駛艙）與第7節為何距離30公尺，在政院調查報告中沒有看到。

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者林敬旻攝）

▲翻車後，台灣成立隸屬行政院底下第三方獨立調查機構運安會。主委楊宏智承諾1年內完成補強調查。（圖／記者林敬旻攝）

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