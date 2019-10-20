影／普悠瑪翻車揭台鐵「沒人又沒錢」　小站爭到5.74億補助

記者胡順惠／台北報導

普悠瑪翻覆事故釀18死，這才發現司機員尤振仲是「二線支援一線」，也就是非正班司機假日時幫忙支援，讓台鐵長期缺乏人力、低薪等問題浮上檯面。台鐵表示，行政院已核定3年人力改善計畫（107至109年），運、工、機分三階段增加2818人，10月也會提出薪資調整規劃方向，另外小站也爭取到虧損補貼5.74億元。

▲普悠瑪翻車後，台鐵要求員工穿紅背心，以示改革決心 。（圖／記者湯興漢攝）

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普悠瑪翻車事故揭發台鐵長期人力不足，曾在1997年到2007年停招特考，10年空窗期讓維修技術、品質安全、甚至零件研發出現人力斷層，據行政院《台鐵局總體檢報告》數據顯示，台鐵40歲以上員工有58%，未來10年將湧現一批退休潮，屆時將出現更大斷層。

為解決人力嚴重缺口，台鐵表示，經運、工、機、等單位覈實盤點所需人力，計需2818人一次請增，經行政院同意分3年三階段核給，其中107年1907人、108年791人（含108年請增352人及109年請增439人，提前於108年進用）及109年120人，核增人員進用後，逐漸補足人力缺口。

▲台鐵員工的生活津貼還剩最後一哩路。（圖／記者紀佳妘攝）

人力進用管道部分，台鐵表示，為活化人力進用管道，採多元彈性用人，資位人員由考選部辦理鐵路特考、營運人員公開招標委由民間廠商辦理公開甄選，並採在地化人力，分區錄取、分區分發，107年核增1907人，包含資位人員954人、營運人員953人，已於108年3月底完成報到；108年度核增791人，包含資位人員286人、營運人員505人。

數據顯示，台鐵107年9月底統計員額1萬3986人，108年9月底現有員額1萬5604人，增加1618人，人力補齊後，員工工時是否能縮減？台鐵人事處回應，人力改善計畫一直都有在努力，按照勞基法規定周工時40小時，現在員工均未超過周工時40小時，排班問題會持續跟工會協商，盡量減少加班，不是縮短工時。

▲台鐵持續增加人力補斷層。（圖／台鐵提供）

台鐵說，為提升充養護人力及增購設備的工程品質，108年1月完成報到進用軌道養護人力合計新增543員，108年8月將「台鐵軌道結構安全提升計畫」陳報交通部，112年前會建置訓練所，108年7月30日交通部已轉陳行政院希望台鐵局比照「全國軍公教員工待遇支給要點」給予生活津貼，108年10月預計提出薪資調整規劃方向。

支線與偏遠路線人煙稀少，讓小站持續虧損。台鐵表示，有社會責任負擔政府賦予的責任，自我定位是一個政府機構，為了民眾大眾運輸的便利性，都有持續跟交通部反應支線跟偏遠路線小站虧損問題，今年度提出12億預算，包含小站虧損1.36億、支線10.64億，獲得行政院審議，最終補貼5.74億元，對財務改善確實有很大的幫助。

▲台鐵小站旅運人次少持續虧損。（示意圖／許傑提供）