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台鐵追究普悠瑪日商新進度「最快10月底提告」　續扣4.2億保證金

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▲▼ 普悠瑪翻覆 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台鐵持續普悠瑪翻覆究責，最快10月底提告求償普悠瑪號車商責任。（圖／資料照／記者黃彥傑攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵普悠瑪新馬翻覆事故將屆1年，事故後台鐵進行全面體檢並究責，針對主風泵異常卻未改善以及遠端監控系統ATP未接線事實，台鐵向普悠瑪號得標商日本住友商事台灣分公司求償被拒絕，決定提起告訴，並持續扣住普悠瑪4.2億元保證金。台鐵目前委託具有國際訴訟經驗的法律事務所進行相關作業，順利的話，10月底就會對日商具狀提告求償，但求償金額仍還在統計。

▲▼普悠瑪翻覆現場，鑑識人員帶回相關證物。（圖／記者黃彥傑攝）

請繼續往下閱讀...

▲普悠瑪翻覆事故釀18人罹難、200多人輕重傷。（圖／記者黃彥傑攝）

當時在翻覆事故後，普悠瑪列車製造商日車公司在事故發生後，承認設計上有疏失，也沒有將ATP遠端監控系統的線接上，就交給台鐵驗車，但台鐵發函給日商，事後回文台鐵內容卻「推得一乾二淨」，稱責任已完成，也把問題歸給是台鐵保養問題。

另外，得標商日本住友商事和車輛製造商日車公司委託英國勞氏IV&V（獨立第三方單位驗證及確認）也失職，除了普悠瑪號維修手冊針對主風泵用詞不同，寫成主風泵、風泵、空壓機等，IV&V卻未發現，在 IV&V提供的普悠瑪號驗收單上，也沒有將ATP遠端監控系統納入。

▲▼台鐵副局長馮輝昇。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲馮輝昇表示，台鐵委託法律事務所持續準備，10月底就會正式對日商提告求償。（圖／記者黃軍瑋攝）

台鐵副局長馮輝昇表示，目前台鐵已委託具有國際訴訟經驗的法律事務所，持續進行相關準備作業並提出分析報告，如果順利的話，10月底就會正式對日商提告求償。

馮輝昇說，提告求償一般會分成事故求償、缺失求償2部分，這次台鐵會以事故求償為主，初步會有事故賠償、對罹難者及受傷者賠償，另外也會加入台鐵因事故的車輛、營業損失，還有搶修費用等，不過最終求償金額還在統計當中。

至於缺失求償部分，目前是依照合約處理，但台鐵會保留權益跟訴求，相關資料都在積極準備中，希望日商必須用負責任的態度面對。

▲▼台鐵局提前完成普悠瑪列車72組主風泵全面檢修。（圖／台鐵提供）

▲台鐵9月底已提前完成普悠瑪列車72組主風泵全面檢修。（圖／台鐵提供）

後續相關維修SOP部分，台鐵表示，會持續精進，除了重新全面檢視維修手冊的文件、表單，將文字用詞重新定義清楚，採用單一化統一的名稱，讓同仁不會產生誤解。另外，也辦理維修研習營，了解維修同仁實際在操作上面臨的問題，重新進行檢視，強化員工維修能力，18列普悠瑪列車之72組主風泵檢修更換，在9月30日已提前完成。

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