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獨／小資女提包放辦公室遭清潔婦幹走　拿監視器對質竟遭回：大樓小偷很多

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記者張君豪／台北報導

一名小資女日前將辛苦提領數萬元現金打算下班外出購物犒賞自己、未料她返回辦公室後把隨身手提包放在辦公室走廊，等到下班她打算搭車返鄉時卻發現手提包內包含錢包整個不翼而飛，小資女心急如焚來回尋找，後來只好報警處理；北市警方到場調閱大樓監視器，結果結局超展開！

▲小資女接受訪問質疑提包整個被偷，檢察官居然裁定不起訴相當離譜。（圖／記者張君豪翻攝）

▲小資女質疑提包被清潔婦偷走，過程被監視器錄下但檢察官居然裁定不起訴。（圖／記者張君豪翻攝）

▲小資女接受訪問質疑提包整個被偷，檢察官居然裁定不起訴相當離譜。（圖／記者張君豪翻攝）

▲小資女接受訪問質疑提包整個被偷，檢察官居然裁定不起訴相當離譜。（圖／記者張君豪攝）

被害人和警方居然竟意外發現：竟是負責辦公室清掃的呂姓清潔婦拿走手提包，但這名OL當著警察和其他同樓層工程師面打電話給清潔婦，對方居然裝無辜回應：「啊！我看到可能是個伯伯拿走的、我幫你問問看！」

▲小資女接受訪問質疑提包整個被偷，檢察官居然裁定不起訴相當離譜。（圖／記者張君豪翻攝）

▲小資女接受訪問質疑提包整個被偷，圖為遭指控拿走錢包的清潔婦人。（圖／記者張君豪翻攝）

但涉嫌竊取OL手提包的呂姓清潔婦，渾然不知自己犯行已被大樓監視器拍下，警方協助調閱大樓監視器；畫面清楚拍下呂姓婦人趁清運辦公室陽台回收物品時，趁隙拿走小資女放在辦公室走廊的手提包，過程中呂婦還擔心被發現、頻頻回頭觀察、並用垃圾袋及身體遮住她竊取的包包、她行竊手法嫻熟、過程全被監視器錄下。

▲小資女接受訪問質疑提包整個被偷，檢察官居然裁定不起訴相當離譜。（圖／記者張君豪翻攝）

▲小資女提包遭偷與清潔婦對質過程，其中一名在場工程師受訪證實清潔婦確曾說謊。（圖／記者張君豪攝）

更讓小資女氣結的是，她和警員看完監視器畫面確定是清潔婦A走她的手提包，她當著警員和隔壁辦公室工程師面前，把手機開擴音打電話給對方：呂婦接到電話相當鎮靜，否認拿走她的手提包，並表示已經離開公司。

小資女著急快哭出來，在電話中哀求手提包中除了萬餘元現金、提款卡信用卡、個人證件外、還有公司客戶資料，倘若遺失恐被長官及客戶追究，沒想到對方還安慰她：「這棟大樓小偷很多、你的資料公司應該有建檔，沒關係你別著急！」清潔婦還假裝正義，虛構有另名竊賊入侵辦公室：「我有看到你的手提袋被一個伯伯拿走，我在拜託同事幫你問問看！」

小資女看著監視器螢幕裡呂婦A走她財物的畫面，不敢置信清潔婦下手偷包後，還睜眼說瞎話，她氣憤跟對方說：「可是我調監視器畫面、看到是你拿走的！」呂婦這才沉默不語，後來警員拿過電話告知對方已經涉及竊盜財物罪嫌，請她到警局配合警方調查。呂婦得知監視器已經錄下她竊盜過程，最後才把偷來的手提包拿到警局歸還當事人。

但小資女發現手提包內的現金、金融信用卡和個人證件已不翼而飛，她原本滿心期待休假購物行程，卻倒楣卻損失萬餘元現金還得補辦掛失證件。結果這起單純的辦公室竊盜案劇情超扯！雖然北市中正一警方將呂婦以竊盜罪嫌函送地檢署偵辦，台北地檢署檢察官竟裁定清潔婦行為不構成竊盜。

小資女受訪表示：檢察官開庭時，態度相當不好，她要補充意見頻頻被阻擾，檢察官然嗆她：「沒問你你不要說話！」她當庭被嚇哭，連她想傳喚在場聽到清潔婦犯後說謊的工程師當證人，地檢署居然在開庭前一天才把傳喚通知書送達。工程師私下向小資女詢問：「我很想出庭幫你作證、可是地檢署昨天才通知，我連請假都來不及」，當天在場處理的警員也拒絕出庭，更離譜的是處理竊案過程「密錄器壞掉了所以沒有蒐證」，更讓被害人欲哭無淚。

儘管監視器明顯拍下清潔婦偷走小婷的手提包、但檢察官仍聽信清潔婦所稱，小資女是誤把私人物品放在資源回收區才會不慎拿走、所以不構成竊盜罪，儘管小資女強調錢包是放在辦公區，但檢察官仍不採信，這起辦公室清潔婦竊案居然裁定不起訴。事後小資女決定委請律師聲請再議，但監視器明顯錄下辦公室清潔婦竊取私人財物，檢察官居然輕信竊賊謊言認定沒有犯意，也讓被害人對司法調查失去信心，僅能自力救濟希望能透過法律找回公道。

對此台北地檢署日前接受《ETtoday新聞雲》記者查證回應：當事人若對檢察官開庭態度有疑慮，可向地檢署提出陳情，必要時會調閱開庭錄影紀錄進行調查；至於檢察官調查事證人證，會有不同考量依據，比如警察的公務屬性，可能會比兩造當事人的親友來得客觀，若當事人不服處分，也可循正常管道提起再議，由高檢署定奪。

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