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打造歐美裸色唇妝「零病容」秘訣　學艾瑪華森3招完美駕馭淡雅氣質感裸唇

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▲▼ 艾瑪華森、蘇菲特納也愛裸唇妝！3招駕馭裸色唇，擦上零病態秘訣大公開。（圖／Bella儂儂提供）

想起小時候看著哈利波特，每天幻想著自己不是麻瓜，而是一個尚未被開發的巫師，甚至擁有像妙麗一樣的漂亮臉蛋+聰明腦袋～慢慢得隨著年紀增長，魔法？像是一個飯後的玩笑話，但對於臉蛋這件事，卻多了更多不一樣的堅持～艾瑪華森從清新小童星化身美女與野獸中的鄰家公主-貝兒，靠的不只是優雅內斂的氣場，還有一張清裸淡雅的高級妝！快和濃妝斷捨離，3招完美駕馭淡雅霧感裸唇彩。

艾瑪華森、蘇珊泰納裸感妝這樣畫

▲▼ 艾瑪華森、蘇菲特納也愛裸唇妝！3招駕馭裸色唇，擦上零病態秘訣大公開。（圖／Bella儂儂提供）

不分薄唇、厚唇，裸色唇彩一擦上就像為唇部上了豐唇霜，自然豐盈的飽實感，作為日常素顏妝的陪襯再好不過，在妝容上，像艾瑪華森以深邃眼妝及毛流感明眼的眉妝，替代濃厚眼彩，自然的紅暈氣色搭配霧感裸色唇彩，出外約會男友還以為你怎麼連素顏都那麼美 ~ 或是喜歡艷麗一點，也可以學學蘇珊泰納，相同的裸霧唇彩，搭配大地色煙燻妝，根根分明的睫毛，營造美艷電眼，不過於濃烈，仍保有女人味氣場。說這麼多妳肯定還霧薩薩 ~ 別擔心完美駕馭裸唇妝3tips儂編都幫你整理好了 ~ ~

3tips輕鬆駕馭裸唇妝

1.選對顏色

▲▼ 艾瑪華森、蘇菲特納也愛裸唇妝！3招駕馭裸色唇，擦上零病態秘訣大公開。（圖／Bella儂儂提供）

肌膚之鑰＃101天鵝絨奶油

俗話說，選對唇彩顏色，妳的妝容就完美一半，不論是紅脣還是粉嫩唇，選擇適合自己適合的顏色十分重要，尤其當你要駕馭裸感唇，顏色真的是致命關鍵！膚色白的女孩，最好選擇帶有淺玫瑰色的裸唇膏，而非米色，如此一來不僅能增添氣色，還能保有溫柔霧光；而膚色較深的，可以選擇米色、大地色系唇膏，或是融入一點珠光、水感，更能讓卵感唇更加亮眼。但最重要的，駕馭裸唇妝容前，唇部肌膚要保養好，以免柔霧光感不成功，反而尷尬卡死皮。

2.唇部遮瑕

▲▼ 艾瑪華森、蘇菲特納也愛裸唇妝！3招駕馭裸色唇，擦上零病態秘訣大公開。（圖／Bella儂儂提供）

想要有完美裸唇妝感，唇部周遭的暗沉小瑕疵跑出來真的很扣分！唇膏的目的在於增添唇色與妝容的氣勢，並沒有辦法遮蓋妳嘴唇上的小瑕疵，何況裸色唇彩更加貼敷薄透，更會放大妝容的暗沉細紋，所以上唇彩之前，唇部遮瑕打底要做好，才能戰勝溫柔假素顏唷～

3.描繪唇形

▲▼ 艾瑪華森、蘇菲特納也愛裸唇妝！3招駕馭裸色唇，擦上零病態秘訣大公開。（圖／Bella儂儂提供）

顏色、遮瑕都做足了，很多人面對裸色唇彩還是避之唯恐不及，害怕擦了整個人看起來病懨懨的～女孩啊那你可就錯了！完美駕馭裸唇妝的關鍵，唇形很重要！上唇彩前可以利用唇線筆將唇部輪廓勾勒出來，增加嘴唇的立體豐盈度，這樣上妝後整體氣色、精緻度也會大加分喔～

肌膚之鑰貴婦級的霧感質地

▲▼ 艾瑪華森、蘇菲特納也愛裸唇妝！3招駕馭裸色唇，擦上零病態秘訣大公開。（圖／Bella儂儂提供）

肌膚之鑰（右至左）＃101天鵝絨奶油、＃3美妙夢境、＃5天堂鳥、＃107絲綢和服

素顏妝也要有貴婦級的頂級感受，艾瑪華森、蘇菲特納氣勢裸妝靠這支～肌膚之鑰結合獨家柔滑奶霜配方，絲滑霧面質地，一擦上像在唇部上了一層柔焦慮鏡，粉裸色系讓春夏妝容帶有一絲絲柔美知性，此外特殊的切面刷頭，還能清楚描繪唇形，上唇部更加立體飽實～除了外觀包裝精緻得讓人超心動，保濕持久的質地，就連儂編這個乾唇嘴擦起來都能滑順不卡紋呢！

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／ pinterestpinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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