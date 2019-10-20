搭機別跑錯！酷航10/22起要搬航廈了　新加坡樟宜機場「T2→T1」

▲酷航10/22起，將自新加坡樟宜機場第二航廈搬遷至第一航廈，入境樓層與星耀樟宜相連。（圖／新加坡樟宜機場集團提供）

記者賴文萱／台北報導

搭機注意！酷航即將在22日起，自新加坡樟宜機場第二航廈（T2）搬遷至第一航廈（T1），目前在樟宜機場一航出境大廳已可看到中央的暢快通行（FAST）區域，其中包括自助報到機與自助行李託運機，入境樓層也與星耀樟宜相連，且增設兩個大型行李軌道，未來搭乘酷航旅客在出入境時都將更加便利。

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▲為帶給乘客更流暢的服務體驗，酷航將從樟宜機場第二航廈搬至第一航廈。（圖／酷航提供）

為了支持各航空公司未來發展計劃，新加坡樟宜機場持續進行第一航廈的升級作業，以提升旅客處理容量。酷航預期於未來3年達成每年度二位數的業績成長，由於第一航廈已能夠妥善的容納並處理酷航預計成長的乘客服務量，未來搬遷後，更有助於酷航的擴張計畫，並且帶給乘客更流暢的服務體驗。

▲樟宜機場「星耀樟宜」。（圖／新加坡樟宜機場集團提供）

樟宜機場第一航廈嶄新且擴大規模的入境大廳於去年4月啟用，現在並與新開幕的「星耀樟宜」直接相連。行李提領大廳拓展後，可容納更多行李轉盤，服務更多抵達航班，另有增設中央快速報到區域（FAST），乘客可以於自助機檯完成登機報到與行李託運等程序。