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幫馬拉松選手加油順便吃冰！陳其邁美濃秀客語：回家的感覺真好

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▲陳其邁。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲陳其邁吃小露吃冰品。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁19日回到家鄉高雄，出席六堆客庄馬拉松賽選手之夜。除了幫選手加油，「腹院長」一不小心就被現場的冰店攤位吸走，開心大啖台灣味冰品。陳其邁也挑戰秀客語，「回家的感覺，真好。」

陳其邁透過臉書分享，19日晚上參加客家委員會2019六堆客庄馬拉松賽的選手之夜，幫明天一大早近五千位跑者加油。

陳其邁提到，主持人客家妹陳明珠教他「加油」的客語，也開玩笑問自己準備什麼客語？是不是「細妹按靚」？「我笑說，『細妹按靚』是把妹用的啦！我用客語說，在美濃的感覺就是『回家的感覺，真好』。」

陳其邁說，這場賽事，用雙腳感受美濃、客家六堆文化，跑過獅子頭水圳、美濃水橋，及美濃湖、美濃山下、新威森林公園等田園風光。連補給站、伴手禮也是六堆在地農特產，光想就很讓人流口水。他和大家約定，明年要來參加「5K爽快組」。

另外，愛吃冰的陳其邁這次也沒放過機會。他開心分享，「巧遇我吃冰界好友旗山常美冰店的年輕老闆，他也介紹了他的冰界好友小露吃的老闆。在小露吃的攤位，我點了來自那瑪夏的紅茶口味、還有大樹玉荷包荔枝口味的冰淇淋。他們用高雄的食材，做成超好吃的台灣GELATO（義式冰淇淋）。這，就是家鄉味啦！」

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