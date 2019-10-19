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國健署大聲說孝活動頒獎　台積電基金會張淑芬出席力挺

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▲▼ 台積電基金會張淑芬力挺國建署孝道活動。（圖／台積電提供）

▲台積電基金會張淑芬力挺國建署孝道活動。（圖／台積電提供）

記者周康玉／台北報導

教育部國教署首屆全國高中職孝道教育微電影競賽今（19）日頒獎，台積電慈善基金會董事長張淑芬也以貴賓身分應邀出席。

參賽作品共計36件，透過諧音與創意製造滿滿效果，包括活動主題「大聲說孝」、臉書粉絲專頁「全民返『孝』日」，部分投稿作品名稱「奏孝」、「微孝」等。

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本次頒獎典禮由教育部政務次長范巽綠頒發，范巽綠特別感謝張淑芬從3年前開極推廣孝道，並和教育部合作，將孝道精神融入校園生活中。

張淑芬表示，推動孝道是她投入慈善的開始，孝道也是改變社會的起點，台積電對推動孝道的起心動念是從關懷獨居老人時，發現連結年輕人對長輩的關心是必要的，因此嘗試喚起社會對孝道的重視。

張淑芬把想法化為行動，從2016年開始積極與行政院、教育部共同擘劃孝道教材及活動；隔（2017）年底，教育部便把孝道教案，放入8所國中、小昨為種子，漸次推動。

張淑芬表示，今天看見同學的作品，能體會年輕人對孝道感受是非常細膩的，捕捉方式也有創意，只有從生活觀察及理解，才會進一步去愛別人。因此，她支持從教育種下孝的種子，從學校自幼扎根。

此外，張淑芬說，未來台積電志工也將持續配合教育部的孝道教材與相關訓練，走入校園，透過閱讀說故事，擴大推動孝道倫理。

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