空軍第一聯隊台南基地開放　新銳武器令人大開眼界

▲空軍第一聯隊台南基地營區陳展32項精銳武器裝備，令人大開眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

空軍第一聯隊台南基地營區於10月19日開放1天，聯隊推出4種戰機特技演出、性能飛行操演展示及陸海空三軍在場舉辦園遊會、陳展裝備等活動，其中32項精銳武器裝備，令人大開眼。

空軍第1聯隊台南基地營區19日9時到下午4時對外開放，並舉辦活動歡迎民眾到場參觀，民眾約從清晨7時就開始進場！各項活動在IDF型機衝場後展開，首先由台南市長黃偉哲等人致詞，接著在空軍樂儀隊表演後，進行4種戰機的特技演出、性能飛行操演展示；首先由雷虎小組進行特技演出，接著由IDF型機、2000-5型機、F-16型機進行性能飛行展示。

除了軍方的演出外，還包括家齊女中、港明高中、內埔儀隊、南台科大競技啦啦隊、崑山高中八方威風氣凌霄、長榮女中熱舞社、南寧高中龍吟戰鼓等先後演出。

另外，在靜態方面有空軍、陸軍等各式裝備展出，包括IDF型機、2000-5型機、F-16型機、愛國者飛彈、天弓飛彈、麻雀飛彈、天兵雷達等共32項精銳裝備。

在園遊會方面，有空軍第1戰術戰鬥機聯隊、台南憲兵隊、海軍教育訓練極準發展指揮部、陸軍砲兵訓練指揮部、陸軍航空戰術指揮部、陸軍軍官學校、陸軍第八軍團、台南市後被指揮部、海軍反潛航空大隊、海軍陸戰隊、海巡署台南分屬、空軍軍官學校、空軍航空技術學校等單位參加。