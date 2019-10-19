鋼材大廠卡位波音、空巴供應鏈　榮剛搶攻航太第四季營運看旺

▲波音和空巴是全球前二大航空霸主，榮剛成功切入其供應鏈，目前航太用鋼品的訂單能見度可看到明年上半年。（圖／榮剛提供）

記者林淑慧／台北報導

飛機製造商波音、空中巴士接連上調未來20年全球新型飛機需求預測，受惠飛機替換需求與新增需求的雙引擎推動，台灣鋼鐵集團聯盟旗下特殊鋼大廠榮剛材料表示，航太用鋼品訂單能見度可看到明年上半年，看旺第四季營運表現。

榮剛指出，航太市場需求持續熱絡，來自航太產品業績穩定增長，唯在民生消費與工業用領域受到中美貿易戰升溫波及，中國鋼廠四處倒貨擾亂市場價格，影響9月整體營收表現。公司表示，將逐步朝高附加價值產品發展並優化產品組合，調整市場策略以為因應。

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近期不僅波音公司上調中國未來20年的飛機需求預測，估計到2038年將增加超過8,000架新機；空中巴士也上調未來20年全球新型飛機需求預測，同時宣布會致力開發低油耗機型，引進包括A220、A320與A350等新一代省油飛機，其中以A220客機來說，空巴預測未來20年的新增需求超過3,000架。

榮剛進一步指出，空中巴士A220機型的前身是龐巴迪的C系列客機，在納入空巴體系後，將旗下兩種型號CS100和CS300，分別更名為「A220-100」和「A220-300」，由於榮剛原先就已取得龐巴迪的材料商認證資格，如今則順勢卡位空巴A220-100及A220-300的供應鏈，將為營運注入新成長動能。

榮剛表示，波音和空巴是全球前二大航空霸主，榮剛皆成功切入其供應鏈，目前航太用鋼品的接單非常熱絡，訂單能見度可看到明年上半年，第四季營運表現預期與第三季相當。

依據財報，榮剛材料今年9月合併營收為新台幣8.09億元，較上月減少16.16%、較去年同期減少12.68%，累計前三季自結合併營收為80.75億元，與去年同期相較成長6.42%。

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