傅朝卿獲頒「第8屆台南文化獎」　黃偉哲盼攜手找回台南建城400年榮光

▲ 傅朝卿榮獲「第8屆台南文化獎」，由台南市長黃偉哲頒獎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



為表彰長期推動文化資產保存維護觀念的國立成功大學建築學系名譽教授傅朝卿重大文化貢獻，台南市政府10月19日舉辦第8屆台南文化獎頒獎典禮，由市長黃偉哲代表全體市民宣讀評定書，親自主持頒獎。

黃偉哲特別感謝傅老對於台南這片土地的熱愛，不只促成無數的文資保存維護，同時也奠定了我國文資實務的基礎。黃偉哲希望未來在2024台南建城400年的籌備活動，能有像傅老這樣愛鄉愛土的專家學者，帶領大家一同尋回府城在台灣的歷史脈絡中做為「首都」的榮光。



黃偉哲表示，能代表台南市民頒發「第8屆台南文化獎」給傅朝卿教授，除了是個人的榮幸，也是懷抱著感恩的心意，感謝傅老師對於台南文資保存維護，以及文資整體研究的貢獻。黃偉哲特別推崇傅老今日獲獎實至名歸的原因，不是在於他的著作累積獎項無數，而是他在文化資產保存領域，是一位創新觀念的倡議者、先行者，還有實踐者。



黃偉哲有感而發地說，2024年就是台南建城400年，我們熱切地期待能夠邀請傅老，以及許多專家一起投入建城400年的相關籌備活動，帶領我們一同發掘與找尋臺南歷經400年走過的路，讓世界能看到台南這座城市400年的建城歷史與時空變化，期能找回屬於台南首府的榮耀。



傅朝卿今年62歲，生於台南，為國立成功大學建築學系名譽教授，長年參與台南文化事務，積極奉獻於斯土斯民，對於台南城市發展影響深遠。他在早期台灣文化資產尚未受到重視時，即致力推廣相關觀念，並先後完成各類調查報告、專業論述和出版《台南市古蹟與歷史建築總覽》、《圖說台灣建築文化史》等多本專書，深入闡述及記錄台南城市的歷史紋理和建築資產。



此外，因傅朝卿教授疾呼倡議，促使原台南州廳、台南地方法院等眾多深具特色意義的古蹟與歷史建築，獲得妥善保存，活化為都市亮點。國立台灣文學館及台南市美術館等重要文化機構，也在其專業協助下順利設立。2011年，傅老更曾突破外交困境，帶領文化部及成大師生出席聯合國教科文組織「國際文化紀念物與歷史場所委員會」（ICOMOS）發表論文介紹台灣文資保存成果，文化貢獻卓著。



文化局表示，「台南文化獎」宗旨是彰顯對台南乃至台灣文化具有重大貢獻者，今日此獎項的頒發，不在於個人著作數量或累積獎項多寡，而在於新領域的開創、新觀念的創新，以及新價值的實踐，從而使社會能提升到新的境界；傅朝卿教授不僅協助中央暨地方政府的文化政策和文化事務推展，更結合民間力量，讓文資保護觀念深入民間，在文化資產保存的領域方面，傅老便是如此令人感佩的文化貢獻者。經本屆遴選委員嚴謹的遴選過程，一致推舉傅朝卿教授為「第8屆台南文化獎」得獎人，獲獎實至名歸。