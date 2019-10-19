台南將軍尚青漁產料理「鱻」美登場　千人虱目魚饗宴壯觀開席

▲「台南鱻漁」產業文化活動在將軍漁港廣場登場，現場擺出千人虱目魚饗宴，每道料理佳餚都令在場民眾食指大動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由漁業署及台南市政府輔導南縣區漁會籌辦的「台南鱻漁」產業文化活動，10月19日在將軍漁港廣場登場，台南市長黃偉哲夫人劉育菁特別到場，與農業局李朝塘局長一起賣力行銷台南大宗養殖漁產，市議員蔡秋蘭、蔡蘇秋金親自出席，現場擺出千人虱目魚饗宴，每道料理佳餚都令在場民眾食指大動。



農業局表示，台南是台灣養殖漁業重鎮，各式漁產味鮮、價廉且物美，台南擁有良好生態環境，造就養殖產業發達，整體養殖面積約1萬4000公頃，主要養殖漁產包括虱目魚、台灣鯛、石斑魚、白蝦、文蛤及牡蠣等，年產量8萬多公噸，創造超過80億元的產值。其中虱目魚、臺灣鯛及白蝦養殖，在養殖面積、產量及產值都是全台第一，為了推廣在地尚青漁產，市政府與南縣區漁會密切合作，前進各大百貨展售行銷，並積極參與國際漁業展，推廣優質台南水產。





在水產硬體設施方面，市府補助漁會整建的學甲水產加工廠，將設置符合HACCP規範的加工廠，預計2019年底開始營運，後續亦持續收購台南市漁貨，拓展市場通路，並響應在地食材政策，讓學童都能享用鮮美的在地水產。



農業局指出，這場產業文化活動是公部門結合漁業團體，推廣優質漁產及拓展行銷通路的具體作為。活動結合魚苗放流、漁村及漁港產業資源，以推廣資源保育、優質漁產、食魚教育及漁港風情為主軸，帶領民眾體驗台南漁鄉之美。



南縣區漁會表示，期盼透過活動推廣食魚文化，吸引民眾來產地了解認識台南漁產，建立台南最鱻品牌，活絡漁村及漁港觀光，帶動台南沿海產業文化及觀光休閒發展。