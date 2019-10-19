　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南將軍尚青漁產料理「鱻」美登場　千人虱目魚饗宴壯觀開席

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「台南鱻漁」產業文化活動在將軍漁港廣場登場，現場擺出千人虱目魚饗宴，每道料理佳餚都令在場民眾食指大動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台南鱻漁」產業文化活動在將軍漁港廣場登場，現場擺出千人虱目魚饗宴，每道料理佳餚都令在場民眾食指大動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由漁業署及台南市政府輔導南縣區漁會籌辦的「台南鱻漁」產業文化活動，10月19日在將軍漁港廣場登場，台南市長黃偉哲夫人劉育菁特別到場，與農業局李朝塘局長一起賣力行銷台南大宗養殖漁產，市議員蔡秋蘭、蔡蘇秋金親自出席，現場擺出千人虱目魚饗宴，每道料理佳餚都令在場民眾食指大動。

農業局表示，台南是台灣養殖漁業重鎮，各式漁產味鮮、價廉且物美，台南擁有良好生態環境，造就養殖產業發達，整體養殖面積約1萬4000公頃，主要養殖漁產包括虱目魚、台灣鯛、石斑魚、白蝦、文蛤及牡蠣等，年產量8萬多公噸，創造超過80億元的產值。其中虱目魚、臺灣鯛及白蝦養殖，在養殖面積、產量及產值都是全台第一，為了推廣在地尚青漁產，市政府與南縣區漁會密切合作，前進各大百貨展售行銷，並積極參與國際漁業展，推廣優質台南水產。

▲「台南鱻漁」產業文化活動在將軍漁港廣場登場，現場擺出千人虱目魚饗宴，每道料理佳餚都令在場民眾食指大動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在水產硬體設施方面，市府補助漁會整建的學甲水產加工廠，將設置符合HACCP規範的加工廠，預計2019年底開始營運，後續亦持續收購台南市漁貨，拓展市場通路，並響應在地食材政策，讓學童都能享用鮮美的在地水產。

農業局指出，這場產業文化活動是公部門結合漁業團體，推廣優質漁產及拓展行銷通路的具體作為。活動結合魚苗放流、漁村及漁港產業資源，以推廣資源保育、優質漁產、食魚教育及漁港風情為主軸，帶領民眾體驗台南漁鄉之美。

南縣區漁會表示，期盼透過活動推廣食魚文化，吸引民眾來產地了解認識台南漁產，建立台南最鱻品牌，活絡漁村及漁港觀光，帶動台南沿海產業文化及觀光休閒發展。

ET快訊
鬼父「每晚性侵12歲女兒」逾1年！妻就睡旁邊　重判75年48
第21號颱風「博羅依」生成！路徑曝光
英國脫歐協議表決結果「脫歐延遲」
亞錦賽／中華10比2勝大陸闖冠軍戰　取得奧運6搶1參賽權
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

空軍第一聯隊台南基地開放　新銳武器令人大開眼界

傅朝卿獲頒「第8屆台南文化獎」　黃偉哲盼攜手找回台南建城400年榮光

台南將軍尚青漁產料理「鱻」美登場　千人虱目魚饗宴壯觀開席

普悠瑪追思會！6432號列車台東車站鳴笛「接引18位罹難者」　家屬：放下過生活

韓國瑜離場遭民眾蛋襲　蔡英文台南競總：請警方儘速偵辦查明

「瑜你跨世代對談」台南青年座談會　韓國瑜：最愛台南牛肉、虱目魚、擔仔麵

鶯歌親子陶瓷嘉年華熱鬧登場　三峽警宣導「打詐反毒、防竊、防搶」

萬里蟹開跑！檢警調設攤「反賄選」　侯友宜站台齊助宣導

環島扮庶民台南不領情　台灣基進台南嗆韓快閃

瑞芳警分局長陳杏結假日帶隊反毒　巧遇鄉民女神白冰冰加碼神助攻

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

【聲林之王2】EP9 精華｜韋喆《過渡期》升級再進化 原唱小宇誇:唱得比我好

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

先喊檢討！韓國瑜：若選上總統　將主動「廢除一例一休」

郎朗教混血妻子說中文　吉娜照學「東北發音」反被糾正好無奈

9月大男嬰獨睡「倒栽蔥」摔進垃圾桶　昏迷指數3...爸媽崩潰：怎麼會這樣

空軍第一聯隊台南基地開放　新銳武器令人大開眼界

傅朝卿獲頒「第8屆台南文化獎」　黃偉哲盼攜手找回台南建城400年榮光

台南將軍尚青漁產料理「鱻」美登場　千人虱目魚饗宴壯觀開席

普悠瑪追思會！6432號列車台東車站鳴笛「接引18位罹難者」　家屬：放下過生活

韓國瑜離場遭民眾蛋襲　蔡英文台南競總：請警方儘速偵辦查明

「瑜你跨世代對談」台南青年座談會　韓國瑜：最愛台南牛肉、虱目魚、擔仔麵

鶯歌親子陶瓷嘉年華熱鬧登場　三峽警宣導「打詐反毒、防竊、防搶」

萬里蟹開跑！檢警調設攤「反賄選」　侯友宜站台齊助宣導

環島扮庶民台南不領情　台灣基進台南嗆韓快閃

瑞芳警分局長陳杏結假日帶隊反毒　巧遇鄉民女神白冰冰加碼神助攻

幫馬拉松選手加油順便吃冰！陳其邁美濃秀客語：回家的感覺真好

國健署大聲說孝活動頒獎　台積電基金會張淑芬出席力挺

全運會／王星皓小試身手800自奪金　目標400混奧運A標

空軍第一聯隊台南基地開放　新銳武器令人大開眼界

影／罕見疾病變得超會生！36歲媽生44個小孩　醫生切除子宮才停止生產

鋼材大廠卡位波音、空巴供應鏈　榮剛搶攻航太第四季營運看旺

墨西哥「黑幫攻城」8死20傷　毒梟家族：將負擔所有死傷者的喪葬、醫療費

一起床臉頰痠炸！醫曝「都磨牙害的」快做這4點　你壓力太大了

12強／中華隊投手佈局出現變數　林鋅杰列入觀察

傅朝卿獲頒「第8屆台南文化獎」　黃偉哲盼攜手找回台南建城400年榮光

地方熱門新聞

眼鏡蛇民宅作勢攻擊　獨居嬤求助海巡解危

女子夜間火車站徘徊　警找到國中老師助其返家　

台11線車撞護欄起火！台東清潔隊員當場身亡

普悠瑪周年追思會　家屬：放下好好過生活

高雄民進10多名黨員　退黨挺韓　

空軍台南基地19日開放參觀

蔡英文台南市競選總部說儘速偵辦查明

拒絕韓流傷害台南農業！

老外藏在變電箱旁　跟涼鞋妹打X

孕婦多功能多器官衰竭　安泰醫護鬼門關搶回

台灣基進台南嗆韓快閃

八堡圳通圳300年　籠仔篙重現

韓國瑜穿雲箭拉抬李武龍

2019全運在桃園　開幕典禮6大亮點

更多熱門

相關新聞

台南夜韓國瑜險遭雞蛋攻擊　警繃神經顧「傾聽之旅」

台南夜韓國瑜險遭雞蛋攻擊　警繃神經顧「傾聽之旅」

高雄市長韓國瑜請假展開傾聽之旅，但沒想到就在台南市舉辦首場的造勢晚會後，準備離去時遇到了不明人士丟擲雞蛋，雖然沒有擊中韓國瑜，競辦也發表聲明盼望警方不要追究是誰丟的，不過韓粉們紛紛在群組中表示要追究，而之後的傾聽之旅，韓國瑜所到之處的警力維安，負責的縣市警局都繃緊了神經。

韓辦回應：盼警不追究丟雞蛋民眾

韓辦回應：盼警不追究丟雞蛋民眾

韓國瑜最愛台南牛肉、虱目魚、擔仔麵

韓國瑜最愛台南牛肉、虱目魚、擔仔麵

陽台放箱子　小貓自動裝箱求奴才

陽台放箱子　小貓自動裝箱求奴才

韓國瑜離場遭2民眾突襲攻擊！

韓國瑜離場遭2民眾突襲攻擊！

關鍵字：

台南將軍漁產料理虱目魚饗宴

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

女鬼喊冷靈媒相助　救出沉冤十年裸屍

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

服用k他命造成終生得包尿布

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

胃藥含致癌物清單出爐！23款不合格

超商哥「等我一下」護校妹期待1分鐘糗爆

煮晚餐老公狂求「地瓜葉」　人妻轉頭傻了

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

小甜甜瘦回20年前「國小體重」！

賴冠霖活動16hrs前收訊息：你甭來了

連千毅惦惦！蘭庭精品：贗品是離職員工自用的

韓國瑜離場遭2民眾突襲攻擊！

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

低調領高薪　網揭3職業「賺到買房買車」

更多

最夯影音

更多
同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候
澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面