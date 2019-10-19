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影／罕見疾病變得超會生！36歲媽生44個小孩　醫生切除子宮才停止生產

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記者林彥臣／綜合報導 

台灣對於少子化的煩惱已經達到國安問題層級，但是世界上卻也有人煩惱的是自己太會生小孩，在非洲烏干達一位媽媽瑪莉恩（Mariam Nabatanzi）因為罹患罕見的遺傳性疾病，導致卵巢特別發達也異常容易排卵，導致她在36歲的時候就已經生了44個孩子。

根據《鏡報》報導，瑪莉恩今年40歲，在12歲時就結婚，她在結婚第一年就剩下第一胎的雙胞胎，在36歲時已經生下44個孩子，其中包括6組雙胞胎、4組3胞胎、5組4胞胎，後來有感於自己實在太容易受孕，於是去就醫求診，才發現自己的卵巢比一般人大，而且吃避孕藥還會有危險。

▲瑪莉恩卵巢過大，狂生三胞胎、雙胞胎。（圖／路透社）

▲瑪莉恩卵巢過大，狂生多胞胎。（圖／路透社）

烏干達醫師查爾斯（Charles Kiggundu）表示，瑪莉恩罹患的是一種罕見的遺傳疾病，卵巢會變得異常容易排卵，一周內可能會排數個卵，所以也就導致多重卵著床的機率增加。

為了避免再度懷孕，醫生以外科手術切除瑪莉恩的子宮，由於她的丈夫在3年前拋家棄子，現在她獨力扶養還存活的38個孩子們，她現以當理髮師、裝修工、撿回收金屬維生。

在烏干達，平均每個女性生育5.6個孩子，是非洲數一數二的國家，世界銀行統計，全球平均生育數為2.4個孩子。

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