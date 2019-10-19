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技嘉科技與聯合國合作　培育氣候正義大使「Stop talking Start planting」

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▲ 技嘉科技與聯合國合作　培育氣候正義大使「Stop talking Start planting」。（圖／技嘉科技公司提供）

▲ 技嘉科技與聯合國合作，培育氣候正義大使「Stop talking Start planting」。（圖／技嘉科技公司提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

技嘉科技公司與聯合國合作19日辦理的第5場氣候學苑，在政治大學透過一群不過10多歲的孩子，向百餘位聽眾呼籲「青山不在，綠水難流，我們應該要攜手努力，給人類有一個更綠的未來！」協辦單位新北市農業局簡任技正洪勝雄和新市教育局科長李幼安，特別出席活動，為小朋友加油勉勵。

2016年德國Plant-for-the-Planet基金會創辦人Felix Finkbeiner訪問技嘉科技「G-HOME技嘉永續生態屋頂」，促成了2017年技嘉科技與聯合國合作，在臺灣啟動「綠動地球・樹造希望」專案，承諾在臺灣辦理5場氣候學苑（Plant-for-the-Planet Academy）並為世界種下7萬5000棵樹。

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▲ 技嘉科技與聯合國合作　培育氣候正義大使「Stop talking Start planting」。（圖／技嘉科技公司提供）

▲ 氣候學苑共有來自臺北市、新北市、新竹市等30個國小。

今天氣候學苑共有來自臺北市、新北市、新竹市等30個國小、共84位國小學童全程參與，小朋友透過遊戲認識全球人口、糧食、財富分布，及世界各地面臨的氣候險境，許多學童第一次看見氣候變遷和飢餓、生態、災難的關聯原來如此密切，學童更親手在政大校園種下10棵樹，為全球「兆樹計畫」盡一份心力，最後正式成為聯合國的氣候正義大使。

自從2017年以來，技嘉科技共辦理5場氣候學苑，為臺灣培育了405位氣候正義，並培養了近100名大專院校學生擔任氣候志工。今天也邀請政治大學同學擔任氣候教學志工，帶領小朋友認識氣候變遷， 培養他們向大人及同儕解釋氣候議題與喚起大家行動的能力「Stop talking Start planting」。

▲ 技嘉科技與聯合國合作　培育氣候正義大使「Stop talking Start planting」。（圖／技嘉科技公司提供）

▲ 氣候學苑共有來自臺北市、新北市、新竹市等30個國小、共84位國小學童全程參與。

▲ 技嘉科技與聯合國合作　培育氣候正義大使「Stop talking Start planting」。（圖／技嘉科技公司提供）

▲ 協辦單位新北市農業局簡任技正洪勝雄，特別出席活動，為小朋友加油勉勵。

▲ 技嘉科技與聯合國合作　培育氣候正義大使「Stop talking Start planting」。（圖／技嘉科技公司提供）

▲ 學童更親手在政大校園種下10棵樹，為全球「兆樹計畫」盡一份心力。

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