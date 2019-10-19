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影／韓國瑜險遭雞蛋「夜襲」！韓粉怒吼要追究　警繃神經顧傾聽之旅

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地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜請假展開傾聽之旅，但沒想到就在台南市舉辦首場的造勢晚會後，準備離去時遇到了不明人士丟擲雞蛋，雖然沒有擊中韓國瑜，競辦也發表聲明盼望警方不要追究是誰丟的，不過韓粉們紛紛在群組中表示要追究，而之後的傾聽之旅，韓國瑜所到之處的警力維安，雖然沒有增加警力，不過負責的縣市警局都繃緊了神經。

▲韓國瑜離場時遭人丟雞蛋，隨扈立刻打開防彈公事包 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜離場時遭人丟雞蛋，隨扈立刻打開防彈公事包 。（圖／記者洪靖宜攝）

目前因為韓國瑜還沒有正式登記參選2020總統大選，所以負責總統候選人維安的保六總隊警力還無法接手，所以現在還是由高雄市政府警察局派任的8名隨扈來保護，而19日被砸到雞蛋的其中一名隨扈，就是韓國瑜擔任市長以來，9個月期間都在韓國瑜身邊。

負責韓國瑜的維安相關工作的高雄市政府警察局保安科，第一時間已掌握當下的情況，隨扈也回報有2個人對市長丟擲雞蛋，而且有2次，但是市長並沒有被丟中，順利離開。

面對現在的情況，高雄市政府警察局保安科初步並沒有要增加隨扈，不過已經通報嘉義縣市警局，因為20日後的行程韓國瑜的傾聽之旅將會到嘉義。

台南市警局表示會加強維安強度但不會提高維安等級，因韓還未正式成為總統候選人，如是候選人就會是特勤等級，以今天的維安勤務已比一般強度提高很多了。像是網路有網友貼出一段有民眾在韓國瑜造勢活動場外被逮補的畫面，網友說是涉及丟雞蛋的人，不過台南市警局表示無關丟雞蛋，而是另一起妨礙公務，就是展現台南市警局強調的「維安強度」。

台南市警局說明：「這位民眾於18時20分許，騎車行經樹林街欲左轉夏林路時，適逢人潮過馬路，因不滿斑馬線上人潮擋路，遂長按喇叭，造成路人恐慌，復又折返至公園大門口，辱罵及作勢欲攻擊民眾，經員警制止，該男子轉而攻擊員警臉頰及胸口並扯破制服，當場即遭警方壓制，後以妨害公務現行犯逮捕偵辦」。

▲有人在韓國瑜離場時丟雞蛋，一名遭波及的民眾右手還有蛋汁，陳述當時情況 。（圖／記者洪正達攝）

▲有人在韓國瑜離場時丟雞蛋，一名遭波及的民眾右手還有蛋汁，陳述當時情況 。（圖／記者洪正達攝）

而《ETtoday新聞雲》記者也詢問嘉義市警察局是否會提高韓國瑜的維安層級作為，嘉義市警局表示：「正常維安」！同時針對現場可能發生的很多狀況，警方原本就有事先預防措施。

20日韓國瑜的行程將在台南，一早10點鐘將前往中西區的大天后宮、接下來前往鹿耳門聖母廟、香格里拉台南遠東大飯店、還會到花園夜市。晚上20點後就會來到嘉義市的文化公園、文化夜市等地。

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