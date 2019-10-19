快訊／英國脫歐協議表決結果「脫歐延遲」　萊特溫版修正案通過

▲英國脫歐表決示意圖。（圖／路透社）



記者張方瑀、林彥臣／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）日前與歐盟達成脫歐協議。英國國會今（19）日將表決是否通過這項新協議，強生至少需要320票才能取得勝利。投票結果顯示萊特溫（Oliver Letwin）版修正案通過，將延遲脫歐時程，雖然強生之前誓言要在10月31日前完成脫歐，但是依法英國必須向歐盟提出延後申請。

自從1982年當時英國與阿根廷交戰以來，這是英國下議院首次於周末開會，今天也被稱為「超級星期六」。強生於倫敦當地時間19日上午9時30分（台灣時間下午4時30分）先發表聲明，回答他與歐盟商談的問題。談話與備詢結束後，下議院會展開辯論。稍晚，議員會開始表決是否通過脫歐協議或是其他選項。

事實上，強生所提出的新脫歐協議，是以舊協議為主體，針對特定細節等內容做調整。衛報指出，最具爭議的愛爾蘭「邊境保障措施」（backstop）被換掉。

根據強生版本的協議，儘管北愛爾蘭屬於英國關稅領域的一部分，但北愛仍適用特定歐盟規則，並於2020年12月過渡期結束時投票決議未來4年是否繼續採用這種模式。新協議規定，北愛出產的商品產地要標註「來自英國」，英國政府可徵收增值稅（VAT）；此外，未來將成立監督北愛規章運作的工作小組，每月由英國、歐盟雙方共同召開會議。

▲英國保守黨國會議員萊特溫（Oliver Letwin）。（圖／路透）



表決結果通過的萊特溫修正案，要求在表決新版脫歐協議之前，政府必須先完成脫歐相關立法工作，由於反對黨議員們擔心，通過新版脫歐協議將錯誤地為無協議脫歐開闢道路，理由是，如果新版脫歐協議獲批，就需要通過一系列立法工作以便將新版脫歐協議變成法律，如果這些立法工作無法在10月31日之前完成，屆時英國將不能帶著一份具有法律約束力的協議脫，萊特溫修正案是避免此類情況發生的保險政策，如果議員們能夠在10月31日的脫歐期限前完成所有必要的立法工作，到時再批准新版脫歐協議，英國仍可以按時實現脫歐。