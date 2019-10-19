韓國瑜離場遭民眾蛋襲　蔡英文台南競總：請警方儘速偵辦查明

▲高雄市長韓國瑜晚上結束台南首場造勢晚會，正準備要登上車輛離開，但沒想到突然遭到不明民眾攻擊丟雞蛋，並讓女隨扈中蛋。（圖／記者洪正達攝）

記者林悅／台南報導

高雄市長韓國瑜19日晚上結束台南首場造勢晚會，正準備要登上車輛離開，但沒想到突然遭到2名不明民眾攻擊丟雞蛋，並讓女隨扈中蛋，蔡英文台南市競選總部呼籲民眾不要做出過激的行為，讓不同陣營的人借題發揮，至於相關事件，希望警察機關儘速偵辦查明。

針對韓國瑜今日造勢晚會事件，蔡英文台南市競選總部發表聲明如下：台南是一個開放自由的城市，歡迎各種多元的意見呈現，但是我們不希望任何挑釁激化的語言或動作，造成情緒性的對立。

蔡英文台南市競選總部指出，身為總統候選人，不應該動輒以「窩囊」等語言企圖激怒選民，我們也呼籲民眾不要受到類似言論的挑釁，而做出過激的行為，讓不同陣營的人借題發揮。至於相關事件，希望警察機關儘速偵辦查明。

據了解，19日就在結束台南首場造勢晚會之後，韓國瑜在隨扈的保護下準備要搭車離去，突然間在人群之間有人向韓國瑜丟擲不明東西，還好沒有打中韓國瑜，但是卻擊中了護衛隊，隨扈一發現這個情況後，立刻高喊：「有人丟東西」，但沒想到4到5名的隨扈都被丟到了，仔細看才知道是雞蛋，而在一陣混亂當中，有平面媒體記者也遭受波及。

一名被蛋液波及到的民眾表示有人從車後丟東西，故意要丟韓國瑜，「我只看到兩個東西，不過我看不清楚，我以為這邊的人有抓到，我也不知道是什麼東西」，但是這個舉動已經激起現場支持群眾的怒氣，有人高喊：「抓起來，要抓起來」、「太過分了」、「抓起來揍死他」。

台南市警六分長陳建民指出，於晚上7時55分許，總統參選人韓國瑜結束行程，準備上車離開之際，在永華、金華路口有民眾丟擲雞蛋，造成現場民眾遭蛋汁波及，六分局刻正調閱監視器積極偵辦，絕不容許暴力行為挑釁公權力。台南市警局長周幼偉、台南市長黃偉哲亦齊聲譴責暴力，也指示全力偵辦，儘速破案。