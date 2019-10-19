墨西哥「黑幫攻城」8死20傷　毒梟家族：將負擔所有死傷者的喪葬、醫療費

▲墨西哥匪徒攻城8死20傷，毒梟家族宣布將負擔所有死傷者的喪葬、醫療費。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

墨西哥警方日前逮捕了毒梟「矮子」古茲曼（Guzman）之子奧維迪歐（Ovidio Guzman），不過移送車隊立刻就被毒梟集團強行攻城劫囚，軍警不敵被迫放人且當場將奧維迪歐釋放，這一起衝突也造成至少8人死亡、20人受傷。古茲曼家族事後透過律師表示，他們會負責所有死者、傷者的喪葬及醫療費用。

據悉，錫納羅亞毒梟集團17日因為少主奧維迪歐被墨西哥國家衛隊（National Guard）逮捕，該集團立刻派人攜白朗寧M2種機槍、火箭砲、武裝卡車等進入庫利亞坎，隨後在街頭任意開火焚車、封鎖並癱瘓城市交通，同時與墨國軍警展開交火，有民眾就形容當時的城市根本如同戰區。

▲這一起衝突造成至少8人死亡、20人受傷，當局預估傷亡人數可能還會上升。（圖／路透社）

根據《sky news》報導，墨西哥警方為了避免事態繼續擴大，導致更多無辜的市民被波及受傷，決定暫緩行動並釋放已經落網的奧維迪歐，希望能夠降低庫利亞坎的緊張情勢。

儘管如此，這一起衝突仍造成至少8人死亡、20人受傷，死者包含5位幫派份子、1位軍警、1位逃犯及1位平民。墨西哥政府更預估傷亡人數可能還會上升。

古茲曼家族事後也透過律師梅薩（José Luis González Meza）表示，奧維迪歐已經恢復自由之身，身體狀況也相當健康，他們將支付這起衝突中所有死者、傷者的喪葬及醫療費用。

▲墨西哥總統羅培茲認為，放走毒梟之子是正確決定。（圖／路透社）

對於國家衛隊被迫釋放犯人一事，墨西哥總統羅培茲事後在記者會上表示，「做出這個決定的官員做得很好」，因為「抓住一名罪犯的價值，比不上人們的性命。我們不想要死人，我們不想要戰爭」。但該言論立刻被國安專家與社群媒體強烈抨擊，批評者認為此舉會鼓勵人們向犯罪集團屈服。

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