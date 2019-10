彭文正英國開記者會「全場7華人」　FAPA分會長提7點質疑

▲彭文正飛到倫敦舉行國際記者會。(圖/政經關不了Youtube)



記者柯振中/綜合報導

名嘴彭文正與林環牆在英國倫敦召開國際記者會,對蔡英文的倫敦政經學院(LSE)博士學位進行討論。對此,民進黨美西黨部發言人吳兆峯提出7大疑點,質疑彭文正所舉辦的記者會「並不存在」。事實上,彭文正這場記者會確實有召開,不過到場的記者人數較少。

台灣人公共事務會(FAPA)洛杉磯分會長吳兆峯在臉書粉專上提到,這場記者會的影片沒有記者會全貌,唯一的媒體畫面是從「#政經關不了」的視訊播出的,外界根本不曉得有多少記者參與。

吳兆峯說明,網路搜尋後可以發現,這場記者會並沒有外文公開的通知,疑似也沒有發放外文新聞稿,更沒有任何外文新聞、媒體進行報導,相當耐人尋味。

吳兆峯說,這場記者會放了整整一個小時的幻燈片,但上面除了寫著「Who are we?Why are we here?」以外,連「記者會」這3個字都沒提到,甚至連蔡英文、LSE與論文都沒有出現。

此外,吳兆峯還說,這場記者會的影片時長90分鐘,但主角有現身的畫面只有36分鐘,而且完全沒有露臉的在場人士發問,與印象中的國際記者會有相當大的落差,「難道是全世界的記者會跟彭文正所舉辦的記者會模式不一樣?」

吳兆峯說明,當地目擊者指出,包含彭、林在內,現場只有7人,且全部都是華人,記者會現場還規定「禁止錄音錄影」,「這是什麼樣的記者會」,比較像是去訪問「某恐怖組織或黑社會老大」,嚴格來說只是私下專訪。

綜合上述的論調,吳兆峯質疑,這場記者會很可能「有做一個樣子,好向有這回事」,但實際上這場國際記者會「並不存在」,「我並不是要鎖定彭文正這個人,只是要捍衛台灣的媒體正義而已,要求政經公開記者會的真相讓大眾公評,從支持者來的資金花在於英國高級飯店高調舉辦國際記者會是否合理,台灣人民有知的權力,也應該可以質疑第四權濫權疑慮!」

針對總統蔡英文的倫敦政經學院(LSE)博士學位的相關問題,彭文正與林環牆在英國倫敦召開記者會。不過當地台灣學生指出,到場的只有7人,且都是華人。至於英國媒體方面,BBC、《衛報》都有收到邀請,但了解狀況後認為,可能是一次跨國抹黑,因此最後沒有前往。

彭文正早前多次表示,總統蔡英文偽造學歷,即使受到總統府提告,仍然繼續開講,甚至還要組「英倫五天四夜論文團」,來進行詳細調查,拜訪倫敦政經學院(LSE),拜訪蔡英文神秘消失又出現的論文。

