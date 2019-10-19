年輕人一窩蜂創業拚自己當老闆　專家整理2大必備保險規劃

▲越來越多人想自己當老闆，微創業必知的2大投保技巧不可不知。（圖／視覺中國CFP）

記者紀佳妘／台北報導

許多年輕人畢業後想自己當老闆，開始投入「微創業」的行列，專家整理2大必備保險規劃，透過實支實付醫療險，打造基礎保障，以及網路投保年金險，彈性投保建置退休規劃，提前為未來人生作準備。

科技的急速發展，促使生活模式的改變，也帶動勞動市場的變化。根據富邦人壽針對25至40歲民眾進行的「青世代工作大調查」結果發現，台灣53.6%的青年有創業意願，許多人開始加入自由工作者的行列，或以自雇形式發展出各種新興職業，如共享經濟下的Uber或Foodpanda外送員，甚至是社群小編、設計美編等，青年投入「微創業」，當自己的老闆成為現今就業市場的新趨勢。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，自由工作者工作不受時間、地點限制，在享受自由工作的同時，也必須要針對個人投保規劃全盤檢視，並考量自身收入浮動且不定時的特性，自由工作者在投保規劃上，建議先以「定期繳」選擇實支實付醫療險，建構基礎醫療防護，再藉由「彈性繳」年金險投保，提前為未來人生作準備。

自由工作者與上班族最大的不同在於工作型態上的自由，自由工作者若「沒接案，就沒收入」，收入來源較一般上班族不穩定，更少了公司勞保及團保基礎保障，萬一發生意外或是因病住院，除了須負擔原本的生活支出外，更要背負龐大的醫療費用，為避免疾病或意外造成的風險，在投保規劃上，建議以主約搭配實支實付醫療險附約，除了能搭配出CP值較高的保險組合外，也替自己打造完整保障。舉例來說，主約可選擇壽險或失能扶助險做為基礎防護建置，並針對自身需求另外搭配附約強化醫療保障。

與一般上班族相比，自由工作者缺少勞保與勞退保障，雖然可以透過職業工會加保勞保，但對於退休現金流幫助有限，另考量自由工作者多以按件計酬賺取收入，收入來源相對不穩定，因此在投保規劃上，建議可選擇具彈性繳納方式的年金險產品，依照收入彈性投保，讓資金靈活運用的同時也替未來累積資產。