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「瑜你跨世代對談」台南青年座談會　韓國瑜：最愛台南牛肉、虱目魚、擔仔麵

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▲國民黨總統參選人韓國瑜，在台邦商旅舉辦「瑜你跨世代對談」台南青年座談會，與青年、民眾互動。（圖／記者林悅攝，下同）

▲國民黨總統參選人韓國瑜，在台邦商旅舉辦「瑜你跨世代對談」台南青年座談會，與青年、民眾互動。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨總統參選人韓國瑜，10月19日下午在台南市安平區台邦商旅舉辦「瑜你跨世代對談」台南青年座談會，韓國瑜除回應在場青年、民眾提問青年就職、住宅、生育教養及「亡國感」相關議題外，被問到最喜歡台南那3樣美食，韓國瑜直言最愛「牛肉、虱目魚、擔仔麵」。

國民黨總統參選人韓國瑜接受在場青年、及民眾提問，有關台灣生育率低，青年成家生育補助、教育補助、就業就職、雙語教學、青年社會住宅、「亡國感」…等議題時指出，台灣生育率低已成國安問題，他目前已將郭台銘董事長之6歲前國家幫忙養育的政策列入評估，他會提出完整的生育補助政策，讓民眾了解他對青年問題的重視。

▲國民黨總統參選人韓國瑜，在台邦商旅舉辦「瑜你跨世代對談」台南青年座談會，與青年、民眾互動。（圖／記者林悅攝，下同）

韓國瑜說，無論是青年生育、教育、就業及住宅問題，基本上就是改善台灣的經濟環境，從改善經濟來治本，良好政策來治標，才能讓青年有美好願景，有更多工作機會、提高所得收入，大量提供只租不賣的社會住宅， 讓青年成家之後能以較低的費用租用不錯居住住宅，等經濟上有能力後，再考慮是否自購，來減輕青年住的負擔，讓青年有能力生養子女，韓稱如他有機會服務中央，會提出至少不低於日本6％的社會住宅。

有關民眾提出中英文雙語教學提高競爭力一事，韓國瑜說，他如當選總統，全國都要進行中英文雙語教育，讓我們的年青人，以中文接觸華人世界，以英文與世界接軌，讓青年人都有這種能力，如果還想再學習其他語言再去學。

韓國瑜說，我們要有好的經濟條件，青年才有好的機會，改善經濟條件、投資條件、勞動條件及政府的效能，讓大家願意來台投資，這才是負責的態度，我們都說台灣經濟轉好，亞洲四小龍之首，但為何香港問題造成資金外流，卻沒有流到台灣，反而流到新加坡等國家，為什麼台灣民主自由，卻吸引不到投資，我們就要檢討，為何不來台灣投資的原因。

▲國民黨總統參選人韓國瑜，在台邦商旅舉辦「瑜你跨世代對談」台南青年座談會，與青年、民眾互動。（圖／記者林悅攝，下同）

韓國瑜說，「亡國感」是有人刻意操弄出來的，台灣人有自信，願意與世界交朋友，我們熱愛自己的國家，熱愛自由與民主制度，以熱情與開放的心去影響感動全世界，讓國人了解自己的價值，國家的價值，如何會有亡國感？他的責任就是把經濟環境做好，青年們可以盡情的發展其才能，只要青年了解他的理想與目標，他不怕得不到青年族群的支持。

最後韓國瑜回答主持人在座談最初的問題，他最喜歡的台南3樣美食及初戀的年齡，韓國瑜說他最喜愛台南牛肉、虱目魚、擔仔麵，初戀年齡是26歲，話一說完全場響起熱烈掌聲。

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