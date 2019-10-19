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韓國瑜離場遭2民眾突襲攻擊！女隨扈中蛋　韓粉怒：抓到揍死他

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▲韓國瑜離場前有人蛋襲 。（圖／地方中心翻攝）

▲韓國瑜離場前有人蛋襲 。（圖／地方中心翻攝）

記者吳奕靖、洪靖宜、洪正達／台南報導

高雄市長韓國瑜結束台南首場造勢晚會，正準備要登上車輛離開，但沒想到突然遭到2名不明民眾攻擊丟雞蛋，不過並沒有擊中韓國瑜，而是女隨扈中蛋，這個舉動也惹惱了現場韓粉，氣得大罵：「抓到，打死他」。

19日就在結束台南首場造勢晚會之後，韓國瑜在隨扈的保護下準備要搭車離去，突然間在人群之間有人向韓國瑜丟擲不明東西，還好沒有打中韓國瑜，但是卻擊中了護衛隊，隨扈一發現這個情況後，立刻高喊：「有人丟東西」，但沒想到4到5名的隨扈都被丟到了，仔細看才知道是雞蛋，而在一陣混亂當中，有平面媒體記者也遭受波及。

▲韓國瑜離場時遭人丟雞蛋，隨扈立刻打開防彈公事包 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜離場時遭人丟雞蛋，隨扈立刻打開防彈公事包 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲有人在韓國瑜離場時丟雞蛋，一名遭波及的民眾右手還有蛋汁，陳述當時情況 。（圖／記者洪正達攝）

▲有人在韓國瑜離場時丟雞蛋，一名遭波及的民眾右手還有蛋汁，陳述當時情況 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜離場時遭人丟雞蛋，隨扈立刻打開防彈公事包 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲有人在韓國瑜離場時丟雞蛋，一名遭波及的民眾右手還有蛋汁，陳述當時情況 。（圖／記者洪正達攝）

一名被蛋液波及到的民眾表示有人從車後丟東西，故意要丟韓國瑜，「我只看到兩個東西，不過我看不清楚，我以為這邊的人有抓到，我也不知道是什麼東西」，但是這個舉動已經激起現場支持群眾的怒氣，有人高喊：「抓起來，要抓起來」、「太過分了」、「抓起來揍死他」。

台南市警察局第六分局回應:

於19時55分許，總統參選人韓國瑜結束行程，準備上車離開之際，在永華、金華路口有民眾丟擲雞蛋，造成現場民眾遭蛋汁波及，本分局刻正調閱監視器積極偵辦，絕不容許暴力行為挑釁公權力。

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