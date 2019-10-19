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妻子前沉入水中…殘疾爺爺「1句超暖遺言」放開手亡　萬人看完爆哭

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▲▼妻子前沉入水中…殘疾爺爺「1句超暖遺言」放開手亡　萬人看完爆哭。（圖／翻攝推特LZX5M）

▲治爺爺因腳有殘疾，逃生不及而命喪水中。（圖／翻攝推特LZX5M）

記者鄒鎮宇／綜合報導

第19號颱風「哈吉貝」重創日本，造成至少74人死亡、12人失蹤、224人受傷的災情，更有1萬3000多棟房屋、10組列車泡水。其中，一名腳有殘疾的治爺爺，也因逃生不及而身亡，但他在臨終前的最後一句話卻讓無數網友落淚。

綜合日媒報導，這名治爺爺因腳有殘疾，因哈吉貝帶來的瞬間大雨來不及逃生，看著陪伴一生的愛妻在安全的高處才稍微放心，而自己腳下的水也逐漸升高，最後整個人慢慢沉入水中，兩人的雙手也沒有因此放開。

▲▼妻子前沉入水中…殘疾爺爺「1句超暖遺言」放開手亡　萬人看完爆哭。（圖／翻攝推特LZX5M）

▲▼治爺爺的遺言透露著滿滿的愛，讓不少網友看完直接落淚。（圖／翻攝推特LZX5M）

▲▼妻子前沉入水中…殘疾爺爺「1句超暖遺言」放開手亡　萬人看完爆哭。（圖／翻攝推特LZX5M）

「你要堅持住啊！」治爺爺的妻子不斷大叫鼓勵，但治爺爺知道已經逃不了，便看著緊拉著手、不肯放開的對方說「一直以來承蒙妳的照顧了」，便沉入水中，成為了不歸人。

網友看完深受感動留言，「秒哭」、「突然的洋蔥，我…我才沒哭嗚嗚」、「希望奶奶能好好活下去」、「腦中響起鐵達尼號的音樂...」、「記得看日本紀錄片時，老奶奶撫摸著離世的丈夫的額頭說：期待著再次與你見面…突然就淚目了，日本人的告別，真的很深情啊」。

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