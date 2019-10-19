久違現身氣色佳　李登輝：唯一支持蔡英文！讓蔡總統成功連任





▲李登輝基金會2019年募款餐會。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前總統李登輝19日晚間出席2019李登輝基金會募款餐會。98歲的李登輝坐著輪椅現身，氣色看起來很不錯。他透過女兒李安妮表示力挺總統蔡英文，呼籲支持者唯一支持小英，「讓蔡總統成功連任」。

李登輝年初因為摔倒住院，許久沒有現身，19日晚間公開出席李登輝2019年募款餐會。他在晚間6點40分到場，大約七點離開，待了近20分鐘。坐著輪椅出現的李登輝氣色看起來不錯，與現場貴賓及支持者敬酒，並坐著輪椅與大家致意。

今年98歲的李登輝不方便發言，透過李安妮致詞。李安妮表示，面對中國大陸提出「一國兩制台灣方案」威脅，今年募款餐會特地設定主題「民主台灣―是我們的驕傲」，也要藉此傳遞李登輝想法。

李安妮提到，面對社會快速發展，這些年來許多國家出現民粹型的領導者；這類領導人若是基於改革弊端，大家或許還會支持。但遺憾的是，在我們周遭東亞地區，這類民粹型的領導人都是為自己派系、家族利益，在國內作政治鬥爭消滅反對者，在國際上更是麻煩製造者，自是引起其他國家的反感與戒心。

李安妮指出，例如中國大陸共產政權就是如此；先是推動「一帶一路」，用建設別人國家的港口機場、高速公路、高速鐵路為掩護，來消化中國自己生產過多的東西，這些基礎建設會伴隨著用長期貸款、賄絡，干涉他國內政的非法負面效果，現在已經引起東南亞、中亞、南亞地區國家一般人民的反彈。

李安妮說，國力崛起的中國政權當然更不會放過台灣；他們用錢來斬斷、封殺中華民國外交，孤立台灣對外的關係，禁止世界各國直接跟台灣有互動交往等的情形亦趨明顯。面對這現況，理應大家要團結一致對外。

李安妮批評，一些政黨人士竟然常常幫對岸北京講話，並教訓自己的民主政府，天天在電視上稱讚共產威權，將台灣政府批評的一無是處。這就是我們台灣迫切的危機；不只不團結，更有人看不起自己的民主制度。不禁使人開始擔心，在2020年會不會像2008年般台灣被中國大陸法統再度復辟。

李安妮代表李登輝力挺總統蔡英文，「在我們國家必須邁向正常化的關鍵時刻，懇請大家唯一支持蔡英文總統，讓蔡總統成功連任，改變現在政治亂象，並勇敢承擔新時代，於第二任期間，邀集朝野對話、凝聚全民共識，啟動憲政改革工程，強化台灣主權獨立的國家地位，以幫助台灣『脫古改新』，創造華人世界民主政治的新典範。」

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