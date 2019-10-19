環島扮庶民台南不領情　台灣基進台南嗆韓快閃

記者林悅／台南報導

高雄市長韓國瑜「環島傾聽之旅」，10月19日抵達台南，進行一連串的訪問造勢，台灣基進台南黨部邀集黨內來自屏東、高雄的主要幹部以及多位台南青年，於19日下午在韓國瑜舉辦跨世代青年論壇時，在活動場地對面快閃嗆聲，高舉反詐騙標語，宣講韓國瑜過去的說謊事蹟，要台南鄉親慎防詐騙。

▲台灣基進台南黨部人員，在韓國瑜舉辦跨世代青年論壇時，在活動場地對面快閃嗆聲，高舉反詐騙標語，宣講韓國瑜過去的說謊事蹟，要台南鄉親慎防詐騙。（圖／記者林悅攝，下同）

去年曾在台南市東區參選市議員的台灣基進組織部副主任李宗霖痛批，韓國瑜在高雄對年輕人說要讓北漂遊子返鄉，都還沒做到，自己就先北漂選總統，如今竟有臉跑來台南開青年座談？對於香港反送中青年遭無情打壓濺血，台灣年輕人皆有濃厚亡國感，韓國瑜一個曾偷跑去中聯辦的政客，對此都還沒給出交代，如今關起門來跨世代座談，難道是要告訴年輕人香港很安全，九二共識很有未來？

來自高雄的台灣基進高雄黨部主委李欣翰也痛批，高雄市長韓國瑜出征第1場造勢大會，竟然跑去台南辦，顯見韓自己也心虛，知道市政治理糟糕、選前政見跳票、政策執行率低，也清楚高雄人對於落跑行為不認同，台灣基進黨來到台南抗議，就是要以高雄市民的角度提醒台南鄉親，「寧可相信世界上有鬼，千萬別相信韓國瑜那張嘴」。

出身屏東的台灣基進新聞部副主任張博洋則指出，韓國瑜本週到屏東沾了兩天醬油，開出「大機場」、「停蓋高鐵」、「觀光靠中客」等天馬行空、不合時宜的觀光政策，顯見韓國瑜打算用「人潮回來」、「蓋機場」兩句話唬遍全台灣，呼籲擁有高品質文化觀光基礎的台南，要小心這種只會依賴中客觀光但實際在破壞旅遊品質的政客，不要被騙。

李宗霖最後補充，韓國瑜的這趟競選行程美其名是傾聽之旅，然而目前最需要被傾聽的卻是被韓拋棄的高雄市民，所以請韓回到高雄好好擔任市長的角色，盡自己的本份，把重心放在市政，台南沒有落跑、跳票的市長，請韓不用擔心。韓國瑜若以欺騙高雄的手法對台南市民故技重施，台灣基進將與台南市民一起站出來反詐騙、拒絕對說謊的政客買單。