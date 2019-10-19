參拜天后宮談「一例一休」　柯文哲：好的保留、不好的修一修

▲▼柯文哲抵達苗栗天后宮，受到廟方人員熱烈歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／苗栗報導

台灣民眾黨主席柯文哲19日傍晚抵達苗栗市天后宮參拜，並拉抬子弟兵立委參選人朱哲成，針對媒體詢問總統參選人韓國瑜要把一例一休從原本的廢除變成調整一事，柯說，他不曉得韓的說法，不過，他也贊成要修正，好的地方保留，不方便的就修一修。

柯文哲下午5點25分抵達苗栗市天后宮，受到主委林岳爐等廟方人員歡迎，柯參拜後一一和在場民眾合影、簽名，停留半小時離去，或許是受到上次在台中市脫口而出「騎雙塔靠吸安」的玩笑話，所引發軒然大波的影響，柯和廟方人員喝茶聊天時，並未開放媒體進入。

▲柯文哲也贊成修正一例一休。（圖／記者鄧木卿攝）

柯在茶敘時表示，他到台灣各地走走，除了多認識朋友之外，也多聽聽地方意見，畢竟不能老是從台北看天下。

▲柯文哲和廟方人員茶敘時提到，他愛到處走走，多認識朋友，多聽不同意見。（圖／記者鄧木卿攝）

柯文哲參拜前接受媒體聯訪時被問到，民眾黨將在新竹、台中等地再提名3名立委參選人，是否能公布姓名，柯說，「明天的事明天就知道」。

▲數十名民眾排隊和柯文哲合影。（圖／記者鄧木卿攝）

至於韓國瑜提及一例一休部分，要從原本的廢除變成調整一事，是否會認為韓的政策充滿不確定性？

柯文哲說，他是不曉得韓的內容，韓應該會有說明吧，不過，他認為一例一休是要修正，通常法令一旦發布，要整個廢掉不太容易，只能把好的地方保留，比較不方便，這樣修一修，這樣才比較實際。