PUA培訓師「月入破40萬」　達到「百人斬」經歷才能入行

記者蔡紹堅／綜合報導

PUA（Pick Up Artist，指把妹術、搭訕術）近年在大陸流行，受害者也越來越多。一名專門檢舉PUA的舉報人透露，警方最近已開始注意不肖的「PUA培訓班」，但仍有許多人投入這一行，就是為了可觀的收入，「PUA講師月入可以破10萬元（約43萬元新台幣），但門檻也高，必須要有『百人斬』經歷，就是與100名女性發生關係。」

根據《澎湃新聞》報導，這名舉報人表示，PUA在現在來說，就是一個專門傳授玩弄女生套路的團體，但坦白說，一開始並不是這個樣子，「很多人去學，並不是要用來傷害女性，只是想加強自己與女生互動的技巧。」

舉報人提到，他在2015年談了一場失敗的戀愛後，發現自己有跟女生溝通交流方面的問題，正好在網路上注意到了PUA的廣告，就買了一套PUA團體的網路課程，價格是998元（約4.3千元新台幣），也進入到PUA內部的交流群組。

▼PUA講師向學員炫耀，自稱一天睡三個。（圖／翻攝澎湃新聞）

舉報人指出，在交流群組內，講師會教一些套路，像是怎麼認識女生，怎麼發生關係的整個過程，「不只是紙上談兵的建議，講師、同學們甚至還會悄悄的拍下來，發到群組裡面，跟大家分享。」

由於在群組裡面看到太多受害者，舉報人決定站出來，他說，很多受害者只是學生，還有一些未成年的，「最早我是網路舉報、電話舉報，但那時是2016年，PUA這個詞很多人根本就沒聽過，所以舉報機關的人很多都聽不懂。」

舉報人表示，為了讓大家清楚PUA是什麼，他於是把PUA團體的影片抓出來，剪輯以後發到網路上，終於引起了網路警察的注意，「那個PUA團體後來就被警方拘留了37天，總共18個人，有幾個是取保候審一年。」

▼大陸官媒報導PUA。（圖／翻攝微博）

不過，這些人被放出來以後，並沒有收斂，反而是做回了老本行，而且擔任PUA培訓講師的人還越來越多，都是為了高昂的收入。舉報人指出，PUA講師每個月的收入都可以破10萬元，但要成為導師，也有個考核標準，就是「百人斬」，必須得推倒100個女生，發生關係。

除了一夜情、感情糾紛以外，PUA團體確實引起了一些社會問題，江蘇網路警察5月就公布了一起違法PUA事件，一些教程以「自殺鼓勵」「寵物養成」「瘋狂詐取」為賣點，教唆或偽裝成功人士，誘惑涉世不深的女性來詐取錢財，或傳授如何通過暴力征服，讓女性崩潰甚至想不開。江蘇網警甚至發現，有人學習之後用到實踐當中，還得意的跟朋友炫耀。

事實上，PUA最早是指透過系統化學習、實踐，還有完善自我情商的男性，後來又指很會吸引異性，讓異性著迷的男女們，並沒有負面的定義。不過，近年卻被很多人用於欺騙、把妹、一夜情，與「榨取女性、歧視女性、物化女性」綁在一起，失去原本的意義。

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