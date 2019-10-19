罕見3姝世紀大同框！　辣台妹到雲林…蘇治芬與張麗善陪同　

記者傅誠／雲林報導

蔡英文總統19日下午在立法委員蘇治芬及經濟部水利署署長賴建信、台糖陳昭義董事長陪同下，赴雲林虎尾糖廠視察並聽取「結合北港溪虎尾糖廠段(含安慶圳在地滯洪)環境營造」簡報，關心雲林建設的縣長張麗善也陪同前往參加，罕見蔡、蘇、張三人世紀同框畫面。

▲總統蔡英文到雲林，立委蘇治芬與縣長張麗善陪同。（圖／記者傅誠攝）

日前蔡英文總統到彰化埔鹽順澤宮及社頭天門宮參拜，國民黨籍縣長王惠美為爭取地方二林精密園區與彰化鐵路高架化建設，全程陪同參加，今天張麗善再度前往陪同總統視察，被綠營人士認為「這是提前預知韓國瑜不會當選，上演世紀大和解劇碼嗎」，當然不是這樣，為了地方建設，國家元首到場，不論藍綠，地方首長陪同是應該的，也請不要過度解讀了。

▲總統蔡英文到雲林同。（圖／記者傅誠攝）

蘇治芬說，虎尾曾經是繁華的「糖都」，極具豐富人文、地景、產業，而北港溪平和橋至興南橋河段，經濟部水利署已完成防洪治理。為整合糖廠、水岸、虎尾市區空間讓民眾與水岸可重新連結，在執政打大力推動之下，經濟部水利署與台糖公司及相關部會合作，以「縫合」概念及推動北港溪堤防改造，型塑優質水環境。

蔡英文指示，虎尾鎮及北港鎮均為雲林縣最早發展重鎮，今日視察水岸融合與水患改善的兩個代表性地點，請水利署整合相關部會及地方民意，集中資源，積極趕辦以符合地方民眾期待，盡早提供當地居民安全、景觀、遊憩與兼顧生態環境的新景點。

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