　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罕見3姝世紀大同框！　辣台妹到雲林…蘇治芬與張麗善陪同　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者傅誠／雲林報導

蔡英文總統19日下午在立法委員蘇治芬及經濟部水利署署長賴建信、台糖陳昭義董事長陪同下，赴雲林虎尾糖廠視察並聽取「結合北港溪虎尾糖廠段(含安慶圳在地滯洪)環境營造」簡報，關心雲林建設的縣長張麗善也陪同前往參加，罕見蔡、蘇、張三人世紀同框畫面。

▲總統蔡英文到雲林，立委蘇治芬與縣長張麗善陪同。（圖／記者傅誠攝）

▲總統蔡英文到雲林，立委蘇治芬與縣長張麗善陪同。（圖／記者傅誠攝）

▲總統蔡英文到雲林，立委蘇治芬與縣長張麗善陪同。（圖／記者傅誠攝）

日前蔡英文總統到彰化埔鹽順澤宮及社頭天門宮參拜，國民黨籍縣長王惠美為爭取地方二林精密園區與彰化鐵路高架化建設，全程陪同參加，今天張麗善再度前往陪同總統視察，被綠營人士認為「這是提前預知韓國瑜不會當選，上演世紀大和解劇碼嗎」，當然不是這樣，為了地方建設，國家元首到場，不論藍綠，地方首長陪同是應該的，也請不要過度解讀了。

▲總統蔡英文到雲林，立委蘇治芬與縣長張麗善陪同。（圖／記者傅誠攝）

▲總統蔡英文到雲林同。（圖／記者傅誠攝）

蘇治芬說，虎尾曾經是繁華的「糖都」，極具豐富人文、地景、產業，而北港溪平和橋至興南橋河段，經濟部水利署已完成防洪治理。為整合糖廠、水岸、虎尾市區空間讓民眾與水岸可重新連結，在執政打大力推動之下，經濟部水利署與台糖公司及相關部會合作，以「縫合」概念及推動北港溪堤防改造，型塑優質水環境。

▲總統蔡英文到雲林，立委蘇治芬與縣長張麗善陪同。（圖／記者傅誠攝）

蔡英文指示，虎尾鎮及北港鎮均為雲林縣最早發展重鎮，今日視察水岸融合與水患改善的兩個代表性地點，請水利署整合相關部會及地方民意，集中資源，積極趕辦以符合地方民眾期待，盡早提供當地居民安全、景觀、遊憩與兼顧生態環境的新景點。

他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

彰化監獄花燈跨海揚名到日本神戶　NHK見美食文化與國旗飄揚

人妻傳簡訊「我還有月經」露餡　結婚45年正宮火冒三丈找徵信社尾隨

ET快訊
李登輝久違現身！露面氣色佳：唯一支持蔡英文
直播／馬吳韓大進場！韓造勢直闖台南　韓粉擠爆水萍塭公園
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

Live／馬吳韓大進場！韓造勢直闖綠營票倉　韓粉擠爆台南水萍塭公園

久違現身氣色佳　李登輝：唯一支持蔡英文！讓蔡總統成功連任

參拜天后宮談「一例一休」　柯文哲：好的保留、不好的修一修

新黨總統連署桃園見面會　楊世光：一國兩制是台灣唯一選擇

罕見3姝世紀大同框！　辣台妹到雲林…蘇治芬與張麗善陪同　

影／李佳芬談選舉抹黑：韓國瑜選總統如遭核彈炸過

基進黨繞場台南水萍塭公園踢館：「韓國瑜滾回去」　韓粉回嗆：垃圾！

蘇震清放軟致歉卓榮泰　蘇嘉全：溝通後互相理解是好事

美國議員提案助台固邦交　外交部：持續以務實態度與美方合作

影／代夫出征新竹　李佳芬：我和韓國瑜一樣　不看重名利和權勢

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

【聲林之王2】EP9 精華｜韋喆《過渡期》升級再進化 原唱小宇誇:唱得比我好

先喊檢討！韓國瑜：若選上總統　將主動「廢除一例一休」

郎朗教混血妻子說中文　吉娜照學「東北發音」反被糾正好無奈

9月大男嬰獨睡「倒栽蔥」摔進垃圾桶　昏迷指數3...爸媽崩潰：怎麼會這樣

Live／馬吳韓大進場！韓造勢直闖綠營票倉　韓粉擠爆台南水萍塭公園

久違現身氣色佳　李登輝：唯一支持蔡英文！讓蔡總統成功連任

參拜天后宮談「一例一休」　柯文哲：好的保留、不好的修一修

新黨總統連署桃園見面會　楊世光：一國兩制是台灣唯一選擇

罕見3姝世紀大同框！　辣台妹到雲林…蘇治芬與張麗善陪同　

影／李佳芬談選舉抹黑：韓國瑜選總統如遭核彈炸過

基進黨繞場台南水萍塭公園踢館：「韓國瑜滾回去」　韓粉回嗆：垃圾！

蘇震清放軟致歉卓榮泰　蘇嘉全：溝通後互相理解是好事

美國議員提案助台固邦交　外交部：持續以務實態度與美方合作

影／代夫出征新竹　李佳芬：我和韓國瑜一樣　不看重名利和權勢

亞錦賽／冠軍戰再對日本無所畏懼　鄧愷威：沒想像中厲害

男星進駕駛艙開飛機！　拋媚眼「得意錄影PO網」反變鐵證…拖累3人下場超慘

劉伊心2個月鏟肉13公斤　愛女哭鬧丟神隊友老公救援

亞錦賽／世青冠軍成員憶當年　廖俊凱：鏡頭都是林子偉

全運會／新蝶王再進化！　王冠閎52秒68破100蝶全國紀錄

茄子蛋拼巡演病倒「躺在家」　談結婚計劃笑嘆：健康先顧

2500個巨大柿餅占據凱道！橫跨58天「浪漫台三線藝術季」正式啟動

蘇-27轉彎準備起飛　發動機強勁氣流「吹跑工作人員」

日職／千賀滉大挨轟後回穩　5局結束軟銀2比1領先巨人

丹麥公開賽／陳雨菲第二局傷退　戴資穎進決賽離衛冕只差一勝

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

政治熱門新聞

彭文正飛英國開國際記者會　全場7華人0外媒

谷懷萱閃離《新聞面對面》　放下9年搭檔謝震武

吳釗燮專訪／友邦跟台灣斷交後！這5國後悔了

六都市長出勤調查！

韓國瑜取消訪美韓粉讚：仁者無敵　寶傑：厲害！

吳子嘉嘲諷韓國瑜無知綜藝咖　只關心照相

旺旺中時民調：韓輸蔡差距再拉大

水萍塭公園遭貼韓國瑜尋人啟事

影／韓國瑜取消訪美！藍委爆美方出了「5道題」

再談廢一例一休！　韓國瑜批蔡：不願面對

熊海靈喊韓國瑜凍蒜　高市府開罰

時力不分區安全名單　翟本喬、林洲民呼聲高

韓粉「住加護病房也會投票」萬人慌了

柯稱自焚去河濱公園　王世堅：腦有問題

更多熱門

相關新聞

韓國瑜不訪美　蔡英文：應該要清楚立場表達

韓國瑜不訪美　蔡英文：應該要清楚立場表達

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜日前大動作請假拚總統選舉，18日銷假返回市府接待美國在台協會（AIT）主席莫健，但沒想到下午突然對外宣布取消返美行程，引發熱議。對此，總統蔡英文19日受訪時表示，重要的是韓國瑜應該要清楚立場的表達。

韓國瑜喊廢一例一休又改口　蔡英文：信口開河不是選總統的態度

韓國瑜喊廢一例一休又改口　蔡英文：信口開河不是選總統的態度

美國務院推文「台灣是可靠夥伴」 外交部感謝公開表達對台支持

美國務院推文「台灣是可靠夥伴」 外交部感謝公開表達對台支持

賴清德喊別用小黨監督大黨　蘇貞昌：選民選總統、立委應多想想

賴清德喊別用小黨監督大黨　蘇貞昌：選民選總統、立委應多想想

韓國瑜喊廢一例一休又改「重新調整」 蘇貞昌：負責國家大計還得了

韓國瑜喊廢一例一休又改「重新調整」 蘇貞昌：負責國家大計還得了

關鍵字：

2020大選蔡英文蘇治芬張麗善虎尾糖廠

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

胃藥含致癌物清單出爐！23款不合格

女鬼喊冷靈媒相助　救出沉冤十年裸屍

超商哥「等我一下」護校妹期待1分鐘糗爆

煮晚餐老公狂求「地瓜葉」　人妻轉頭傻了

賴冠霖活動16hrs前收訊息：你甭來了

連千毅惦惦！蘭庭精品：贗品是離職員工自用的

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

低調領高薪　網揭3職業「賺到買房買車」

服用k他命造成終生得包尿布

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

父外遇母崩潰逝…弟弟竟燒炭自殺走

彭文正飛英國開國際記者會　全場7華人0外媒

更多

最夯影音

更多
同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候
澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面