周日溫差大「北台灣下探19℃」　氣象局：熱低壓成颱機率高

▲熱帶低壓22W很有機會發展成颱風。（圖／翻攝自粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

記者胡順惠／台北報導

受到東北風持續影響，迎風面水氣仍偏多，北部、東北部民眾出遊記得攜帶雨具，周日天氣型態仍跟周六差不多，桃園以北、東北部有間歇性的綿綿細雨，天氣感受偏涼冷；中南部多雲到晴，日夜溫差大。至於西太平洋上的熱帶低壓是否成颱，中央氣象局預報員官欣平表示，的確有成為輕度颱風的趨勢。

官欣平說，天氣一樣受到東北風影響，迎風面天氣不穩定，桃園以北跟東北部屬陰雨綿綿的天氣型態，中間稍有空檔，且較今日更明顯，低溫19至22度、高溫25至27度，早晚感受上較為涼冷；中南部大都是多雲到晴的天氣，只有山區要留意短暫陣雨，低溫21至24度、高溫31度上下，日夜溫差10度左右。

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▲未來一周天氣。（圖／中央氣象局）

據氣象局14時最新資料顯示，18日凌晨才生成的輕度颱風「浣熊」，中心位置位於北緯21.6度、東經 127.3度，以每小時8公里速度，向北進行，近中心最大風速每秒25公尺。官欣平表示，浣熊颱風持續往琉球海域前進，北轉後環境不利結構發展，強度持續減弱。

至於西太平洋上的熱帶低壓，未來是否成為第21號颱風「博羅依」？官欣平說，熱帶性低氣壓離台灣還很遠，還有4000多公里距離，目前方向偏西，觀測周圍環境，的確有成為輕度颱風的趨勢，但仍需要時間組織，時間越後面才會更明確。

▲熱帶性低氣壓離台灣還很遠，還有4000多公里距離。（圖／中央氣象局）

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，遠洋上的熱帶低壓22W，很有機會成為第21號颱風「博羅依」，當前資料推估，博羅依若形成會在海上拋物線大北轉，可能一生都碰不到陸地，來台灣影響機率更是極低，是個環流偏小的系統，這類小系統的增強幅度常常超乎預期，有沒有什麼驚奇，可以觀察看看。

另外，氣象局提醒，東北風偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動請注意安全，特別提醒，基隆北海岸仍容易有突發性大浪發生，請注意。