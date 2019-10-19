《爐石戰記》禁賽香港選手　美國國會發函譴責暴雪

▲聰哥事件讓美國國會議員發函譴責「動視暴雪」。（圖／翻攝自Twitch）



記者林彥臣／綜合報導

香港選手《爐石戰記》選手吳偉聰（網名Blitzchung）因為在贏得亞太區大師職業賽後的訪問時，頭戴護目鏡並高喊「光復香港，時代革命」的口號，遭到遊戲公司「動視暴雪」（Activision Blizzard）禁賽並沒收獎金，另外也解約兩位台灣賽評，引發全球怒火。對此美國國會跨黨派的5位參眾議員18日發函譴責「動視暴雪」懲罰吳偉聰的決定與公司所強調的價值觀背道而馳。

包括共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）、民主黨參議員魏登（Ron Wyden），以及民主黨眾議員歐加修—寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）與馬里諾夫斯基（Tom Malinowski），還有共和黨眾議員蓋勒格（Mike Gallagher），在這封信函上共同簽署聯名。

這封信寫給「動視暴雪」CEO考提克（Bobby Kotick）內容指出，「你們的公司聲稱堅持個人表達思想與觀點的權利，但是你們公司也有許多員工認為動視暴雪懲罰吳先生的決定，與這些價值被背道而馳」。

▲美國國會議員發函譴責「動視暴雪」。（圖／翻攝自twitter）



信中提到，「由於你們的公司是遊戲業的支柱，你們做出這令人失望的決定，會讓那些想要透過這個平台促進人權與基本自由的玩家中，產生寒蟬效應。」

信中指出，「隨著中國影響力的擴大，你和你的公司必須思考如何在堅持美國價值觀（如言論自由於思想自由）與廣大市場之間的底線。」

「動視暴雪」在「聰哥事件」發生的第一時間，決定將他禁賽一年並沒收獎金，但在引發全球怒火以及盧比歐的強烈譴責之後，「動視暴雪」決定把禁賽懲處減為半年並恢復應得獎金。

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