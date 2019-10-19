自認被控獲俄支持　民主黨籍總統參選人怒嗆希拉蕊：好戰女王！

▲夏威夷州民主黨籍聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）怒批希拉蕊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）表示，俄羅斯正在培養一名民主黨籍總統參選人，明年將以「第三勢力」的名義投入大選。夏威夷民主黨籍眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）似乎認定自己被影射，在推特上回應，「妳這個好戰女王，腐敗的化身！」

▲希拉蕊認為，俄羅斯正在培養一名民主黨籍的總統初選參選人。（圖／達志影像／美聯社）

根據《法新社》，希拉蕊在節目「選戰HQ」（Campaign HQ）上提到，克里姆林宮相中一名參加民主黨總統初選的人，「他們正在培養她成為第三勢力參選人。」她說道，這一名人物是「俄羅斯的最愛，他們有一大堆網站、軟體機器人與其它方法在支持她。」

希拉蕊認為，她2016年總統大選輸給川普，顯示俄羅斯行動的結果真的能夠分化選民，明年也很有可能再度幫助川普連任。

Great! Thank you @HillaryClinton. You, the queen of warmongers, embodiment of corruption, and personification of the rot that has sickened the Democratic Party for so long, have finally come out from behind the curtain. From the day I announced my candidacy, there has been a ... — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) October 18, 2019

希拉蕊並沒有點名任何人，但是加伯德18日在推特上回應，「太棒了，謝謝妳，希拉蕊。妳這個好戰女王，腐敗的化身，讓民主黨長期腐敗的化身，終於從幕後走出來了！」

加伯德指出，自從宣布參選以後，名譽不斷受到中傷，如今終於知道幕後黑手是誰，「透過妳的代理人、企業媒體中的強大盟友以及戰爭機器，妳害怕我構成的威脅。現在已經非常清楚，初選是妳與我之間的事情。不要懦弱地躲在代理人後面，直接投入比賽。」

根據《中央社》報導，民主黨這次總統初選選情告急，38歲的加伯德也岌岌可危，在對手前副總統拜登（Joe Biden）、參議員桑德斯（Bernie Sanders）及華倫（Elizabeth Warren）等人之中，只獲得1%支持率。