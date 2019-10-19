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自認被控獲俄支持　民主黨籍總統參選人怒嗆希拉蕊：好戰女王！

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▲▼夏威夷州民主黨籍聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）將參與2020美國總統選舉。（圖／路透）

▲夏威夷州民主黨籍聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）怒批希拉蕊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）表示，俄羅斯正在培養一名民主黨籍總統參選人，明年將以「第三勢力」的名義投入大選。夏威夷民主黨籍眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）似乎認定自己被影射，在推特上回應，「妳這個好戰女王，腐敗的化身！」

▲▼ 叫希拉蕊「去打毛線」別再選總統　《浮華世界》雜誌被罵翻。（圖／達志影像／美聯社）

▲希拉蕊認為，俄羅斯正在培養一名民主黨籍的總統初選參選人。（圖／達志影像／美聯社）

根據《法新社》，希拉蕊在節目「選戰HQ」（Campaign HQ）上提到，克里姆林宮相中一名參加民主黨總統初選的人，「他們正在培養她成為第三勢力參選人。」她說道，這一名人物是「俄羅斯的最愛，他們有一大堆網站、軟體機器人與其它方法在支持她。」

希拉蕊認為，她2016年總統大選輸給川普，顯示俄羅斯行動的結果真的能夠分化選民，明年也很有可能再度幫助川普連任。

希拉蕊並沒有點名任何人，但是加伯德18日在推特上回應，「太棒了，謝謝妳，希拉蕊。妳這個好戰女王，腐敗的化身，讓民主黨長期腐敗的化身，終於從幕後走出來了！」

加伯德指出，自從宣布參選以後，名譽不斷受到中傷，如今終於知道幕後黑手是誰，「透過妳的代理人、企業媒體中的強大盟友以及戰爭機器，妳害怕我構成的威脅。現在已經非常清楚，初選是妳與我之間的事情。不要懦弱地躲在代理人後面，直接投入比賽。」

根據《中央社》報導，民主黨這次總統初選選情告急，38歲的加伯德也岌岌可危，在對手前副總統拜登（Joe Biden）、參議員桑德斯（Bernie Sanders）及華倫（Elizabeth Warren）等人之中，只獲得1%支持率。

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