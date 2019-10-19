蘇震清放軟致歉卓榮泰　蘇嘉全：溝通後互相理解是好事

▲蘇嘉全出席「第18屆金舵獎暨旭青獎表揚大會」。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／新北報導

民進黨近日為不分區名單爭議引發黨內風暴，立委蘇震清更與黨主席卓榮泰隔空交火，蘇震清18日晚間則放軟態度，發出聲明向卓榮泰致歉。立法院長蘇嘉全19日被問及此事時，僅表示黨內不同意見經溝通後互相理解是好的。

蘇震清被指涉掏空上市公司誠美材案，而在黨內討論不分區名單時，認為他形象不宜，可能無法列入，而此事也讓蘇震清相當不滿，嗆聲「不排除脫黨參選」。民進黨主席卓榮泰18日上午受訪時回應，身為黨的負責人選擇隱忍，但黨中央不受任何威脅，蘇震清18日晚間則發出聲明向卓榮泰致歉，表示對自己的清白有信心，絕對經得起司法的檢驗，但需要的是一個公平公正程序。

蘇嘉全19日上午與民進黨立委施義芳、何志偉等人陪同總統蔡英文出席在台大醫院國際會議中心舉辦的「2020蔡英文總統連任全國電器業界後援會」成立大會。蘇嘉全會前受訪時表示，黨內不同意見經溝通後互相理解是好的。不過外界也好奇是否已經與卓榮泰進行溝通，蘇嘉全簡短回應「去問卓榮泰」；至於與各派系間之溝通是否順暢，他僅回「去問各派系就好」。

對於蘇震清向卓榮泰道歉一事，蘇嘉全表示「去問他好不好」，並強調蘇震清有自己的想法，請記者去問蘇震清。蘇嘉全說，民進黨本來就會有一些不同意見，溝通之後互相理解，這是好的，基本上還是尊重蘇震清的看法與想法。

此外，蘇嘉全妻子洪恆珠16日已宣布參選屏東縣第一選區（里港、高樹、三地門、霧臺、瑪家、九如、鹽埔、長治、屏東市、麟洛、內埔）立委，挑戰現任立委鍾佳濱，綠營認為恐造成黨內分裂。對此，蘇嘉全19日下午赴新莊出席「第18屆金舵獎暨旭青獎表揚大會」，會後面對提問並未多做回應，隨即快步離開會場。

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