沙鹿驚見「絕美白色小七」！他讚：用餐區也時尚　詢問度破表...網想朝聖了

▲白色小七太美了。（圖／粉專「一起趴趴照」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

純白色外觀，簡直美的像咖啡廳！台中一名謝姓網友日前經過沙鹿區時，發現這間白色小七門市，瞬間被簡約時尚的風格所吸引，而走進去一看，用餐區桌椅也別出心裁，讓廣大網友眼睛都亮了，紛紛列入假日出遊的朝聖名單。

謝姓網友在「爆廢公社」分享照片，表示「白色7-11門市顛覆以往的招牌設計，這次採用白色時尚簡約風格，就像一顆白色珍珠，裡面的用餐區也走時尚風。」

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▲用餐區也很時尚。（圖／粉專「一起趴趴照」授權引用）

事實上，這間位於沙鹿的小七保雅門市，本月16日剛開幕不久，有別於一般門市，純白外觀加上幾何圖形地板，不僅美且質感度破表，而晚上店外一圈黃燈打下，更有種浪漫的情調。

此外，店內用餐區也美到不行，除了中間位置放有白底金邊的長桌外，落地窗旁則有黑底金邊的高腳桌椅點綴。消息一出，引起熱烈回響，網友們紛紛回應，「漂亮...在哪裡阿」、「沙鹿吧」、「我們今天才看到欸」、「哪裡啊想去」、「我今天有去」、「只希望客人也能有素質，才好維持」。

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▼保雅門市10月16日剛開幕不久。（圖／粉專「一起趴趴照」授權引用）