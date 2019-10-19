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東森天美仕不到2年業績衝4.5億　計畫拓中國大陸、東南亞市場

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東森天美仕舉辦第二次年會-彭振東（圖／東森天美仕提供）

▲東森天美仕今年業績上看4.5億，對於未來布局，總經理彭振東透露將跨入到中國大陸、東南亞市場，朝華人第1大直銷品牌邁進。（圖／東森天美仕提供，以下同）

記者洪菱鞠／台中報導

東森天美仕成立短短一年內快速創下破1億元營業額，今年年底直接上看4.5億，今（10/19）在台中小巨蛋舉辦第二次年會，董事長王令麟喊出5年內要打進直銷市場前5大，8年內挑戰成為華人第1大直銷品牌，而對於未來發展，總經理彭振東也透露，下一步將進入到中國大陸、東南亞市場。

東森集團2018年投入直銷產業成立東森天美仕，透過直銷與社交電商結合的新模式，吸引許多人關注並加入參與事業，目前已有1.5萬經銷夥伴，加入的從賣香腸到董娘、退休人士以及美容師、保險員等都有，來自各行各業，預計今年可增加到2.3萬人，而在經銷夥伴們努力下，有許多人已拼到鑽石、紅寶石等級，甚至更產生達到1,800萬業績的兩位皇冠，刷新本土直銷公司紀錄。

東森天美仕在台中小巨蛋舉辦第二次年會（圖／東森天美仕提供）

東森天美仕在台中小巨蛋舉辦第二次年會（圖／東森天美仕提供）

▲東森天美仕舉辦二次年會，現場吸引超過2,000人共同參與，經銷夥伴盛裝出席，活動盛況超出原先預期。

根據東森天美仕喊出的目標業績，今年原本要做到4.5億，以目前來看，不但可提前達成，還可望達到5億，王令麟更喊話明年準備拼向13億，第6年挑戰100億，創造出華人第一大直銷品牌。

彭振東表示，董事長王令麟創辦的直銷體系，不是從小公司開始，而是以東森集團資源打造一個人人都可以成功創業的平台，再加上東森秉持王令麟創業精神是要利潤分享，以及平台互助的精神，一定要讓經銷商賺到錢，因此加入這個事業體的經銷夥伴，認真的做，半年之內絕對有超過月收入3萬元，若是鑽石級、紅寶石級，除了平均帶來700、800萬以上業績，創造被動收入30萬、40萬跑不掉，甚至是月收入百萬，主要視各人投入時間多少而定。

對於東森天美仕成立不到2年，即帶來業績蒸蒸日上的表現，彭振東也進一步提到未來策略，將以全球新連鎖的事業版圖為發展，除了台灣，華人市場也是目標首選，初步規劃與天福天美仕集團合作，預計明年度跨入到中國大陸市場，另外也鎖定東南亞，尤其台灣是東南亞很多群組的聚會所在，包括留學生、外配等，都能夠加入事業體，也藉此將東森天美仕的種子散發到全球各地，目前已經接到很多經鎖商自告奮勇要到東南亞發展自己的連鎖事業體系，而隨著業績、量體增加，海外布局可望加快腳步。

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