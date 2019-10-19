戰鬥陀螺東區預賽花蓮熱血開打　前3名可得超絕天龍限定版

▲▼2019戰神盃戰鬥陀螺錦標賽」在花蓮小巨蛋熱血開打，參賽選手個個熱血沸騰鬥志高昂。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣人力觀光發展協會、花蓮市公所、花蓮遠東百貨與麗嬰國際國際股份有限公司合作舉辦的「2019戰神盃戰鬥陀螺錦標賽」19日在花蓮小巨蛋熱血開打！現場分初級組及高級組兩個組別，各265個名額當天報名全數額滿，賽事的前三名若能在北區決賽中獲得名次，將代表台灣前往日本參加國際決賽。

「2019戰神盃戰鬥陀螺錦標賽」全台共分北、中、南、東四個賽區預賽，本來只有北、中、南三區的預賽，經由新城鄉鄉民代表傅緯豪的引薦，由花蓮市長魏嘉賢向麗嬰國際大力爭取後加開東區賽事；四個賽區的前三名選手最後會在北區賽事後進行決戰，決戰獲勝的前兩名選手將代表台灣前往日本，登上戰鬥陀螺國際賽事的舞台。

▲▼各區賽前3名將可獲得主辦單位贈送的超絕天龍限定版戰鬥陀螺，並有機會參加台北決賽，參加選手無不使出渾身解數力拼前3名。

活動現場也有許多貴賓到場參加，包括代表花蓮市長魏嘉賢前來的劉原良秘書、代表花蓮縣長徐榛蔚出席的北區服務中心主任俞慧君、花蓮縣議員魏嘉彥、新城鄉鄉民代表傅緯豪、代表花蓮縣議員吳東昇出席的服務處主任林裕棚、代表花蓮市民代表楊哲灃出席的服務處主任楊喻涵，以及本次賽事的協辦單位，也是最投入花蓮地方活動的花蓮遠東百貨公司店長黃友誠與副店長曾天賜都來到現場為選手們加油打氣。

花蓮市長魏嘉賢由於出訪韓國蔚山姊妹市，參加兩地首航開幕儀式而未能親自來到活動現場，特別預錄一段短片，來向所有參加的好朋友祝福打氣，他希望東區賽事的優勝者都能順利過關斬將，爭取台灣代表權前往日本參加決賽。

魏嘉賢希望透過戰鬥陀螺的比賽來吸引全台灣熱愛戰鬥陀螺的家庭能來到花蓮旅遊，來一場熱血的戰鬥陀螺之旅；他也保證，花蓮市公所未來會繼續與更多產業合作，舉辦各式各樣的親子活動來豐富大家的假期生活。

活動現場更有許多官方限定版的戰鬥陀螺給小朋友選購，麗嬰國際更針對四區預賽中獲得前三名的選手送上超絕天龍限定版的戰鬥陀螺作為獎賞，鼓勵每一位熱愛戰鬥陀螺的孩子前來報名參賽；現場除了正規賽區外，另外設置「無限爆擊挑戰區」以及「四人連戰」的戰鬥區塊，讓更多孩子有舞台展現他們的技術。