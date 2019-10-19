老婆睡旁邊「每晚性侵12歲女兒」逾1年　鬼父重判75年48下鞭刑

▲ 年僅12歲的少女多次遭父親性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞砂拉越發生一起驚人案件，一名4旬男子每晚和妻子及年幼的女兒同睡一間臥室，竟趁妻子入睡後性侵女兒。眼見女兒並未聲張，妻子也因睡著沒有發現，他食髓知味，幾乎天天逼迫女兒與自己發生關係，日前被判處75年有期徒刑及鞭刑48下。

《婆羅洲郵報》17日報導，男子2016年1月至2017年9月期間多次在位於泗里街省的自宅性侵他當時僅12歲的大女兒，犯下亂倫罪。調查指出，受害者與父母、妹妹都睡在同一間房間，2016年1月某天晚上醒來，發現父親正在撫摸她的身體，接著遭父親性侵。但她不敢發出聲音，母親也因熟睡而毫不知情。

受害者指出，此後直到同年12月，父親幾乎每天晚上都利用她的身體來洩慾，直到她2017年起就讀寄宿學校，只有周末才會回家，才逃過父親的魔爪。但同年7月某個周末，她從宿舍回家當晚又遭父親性侵，接下來一個月內又被性侵2次。

少女最後一次遭父親性侵是在2017年9月5日晚上，她隔天回到學校便向老師坦白，馬上被帶到婦產科醫院驗傷，她的父親也在當天被捕。男子7月4日在法庭上認罪，被判處重刑，但他以需要照顧家人且對自己的行為深感懊悔為由提出上訴，16日被駁回。

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