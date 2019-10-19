　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

路口遇「BBQ車隊唱哭腔」女兒眼腫狂哭　爸飆廟拿令旗：不敢走那條路了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼路口遇「BBQ車隊唱哭腔」女兒眼腫狂哭　爸飆廟拿令旗...崩潰：不敢走那條路了 （圖／翻攝臉書爆系故事館）

▲孩子疑似走這條路，被喪家車隊嚇到！（圖／翻攝臉書爆系故事館）

網搜小組／劉維榛報導

「下次再也不想帶著小孩走本館路了！」一名爸爸表示，日前帶著女兒去保養廠牽車，在路口碰到喪家車隊，晚上回家時，驚見女兒黑眼圈腫起來，一臉露出驚恐表情。原PO嚇得帶孩子去廟裡收驚，玄奇的是，拿著白令旗唸完咒語後，女兒瞬間恢復正常，讓大批網友嘖嘖稱奇。

高雄一名男網友在臉書《爆系故事館》透露，日前要去市區牽轎車，請老婆騎車一起騎去保養廠，「身為高雄人應該都知道，本館路這條時常很多要去BBQ的必經之路」，礙於身上還背著女兒，原PO心想，「不要經過火葬場大門，從建工路過去好了。」

請繼續往下閱讀...

殊不知還是閃不了，「在待轉往建工路的路口時，來了一隊BBQ的車隊，而且還放著哭調仔（台語：歌仔調）」就怕女兒被煞到，原PO趕緊將她的頭轉一邊，所幸當下無異常狀況發生。

直到晚上回家，原PO一看女兒的臉龐才驚覺不妙，「黑眼圈怎麼突然腫了起來，而且對於周遭變得很驚恐」，頓時心裡一驚，「我心裡開始有譜了，大概中獎了」，原PO趕緊幫女兒洗澡，準備要帶往廟裡收驚。

在浴室手忙腳亂時，原PO透露，「眼角一直不經意地瞄向浴室門，總感覺有一個黑影站在那裡，而二寶（女兒）也一直在澡盆裡不安分地哭鬧著。」好不容易衝到廟宇後，原本不愛黏爸爸的女兒，開始一邊狂拉原PO衣角，一邊哭討抱抱，而師兄也察覺不對勁，皺眉詢問「你今天有去哪裡嗎？不然小朋友怎麼驚恐成這樣？」

原PO娓娓道來，上午似乎是看到BB車隊的緣故，師兄聞言表示「哦哦！難怪喔！ 你自己去幫你女兒收驚吧！」經過咒語加持、驅魔後，神奇的是，女兒收起了驚恐情緒，恢復可愛笑容，開始離開爸爸身邊，在廟宇四周跑跳玩樂，「終於恢復正常了。」對此，原PO也警惕自己，「下次再也不想帶著小孩走本館路了，在家哭鬧的根本不像話，還好自己有信仰可以幫忙，要不然我整晚會不用睡覺。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼路口遇「BBQ車隊唱哭腔」女兒眼腫狂哭　爸飆廟拿令旗...崩潰：不敢走那條路了 （圖／翻攝臉書爆系故事館）

▲不少網友分享類似經歷！（圖／翻攝臉書爆系故事館）

玄奇的經歷，引發大批網友關注，「體質敏感的人真的會離本館路遠遠的，看到喪事也會盡量迴避」、「平安符給小朋友戴著，多多少少可以避開些」、「我女兒也是忌喜喪，偏偏娘家就在殯儀館附近，讓我練就一身收驚好本領，副業就是幫女兒收驚」、「之前半夜在那闖了個紅燈，就不小心帶人回家玩了，哭」、「本館路那條真的陰」、「這條路是真的很多車隊，有時候也來不及閃」、「曾經誤闖那邊的山路過，沿路一直聞到怪異的味道（類似屍臭味），回到家不舒服好一陣子」、「心裡不要亂想就好，遇到都叫小孩的耳朵摀起來，眼睛轉旁邊，車速度快遠離」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
李登輝久違現身！露面氣色佳：唯一支持蔡英文
直播／馬吳韓大進場！韓造勢直闖台南　韓粉擠爆水萍塭公園
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中驚見「超屌Uber Eats」！黑衣胖弟雙腳狂踩趕路…他路邊致敬：給500小費

韓國歐巴飛台尋真愛！墾丁街頭發傳單：拜託幫我…網融化求後續

路見謎樣小蛇　台中男拍照PO網…眾人一看嚇壞：你用掃把迎接土地公！

熊貓外送員「帥到暴動」！世新女大生偷加電話LINE響起…讓她丟臉到秒刪

「真人春麗」秀超殺大腿肌！S腰翹臀配童顏反差萌　IG曝光：搭衣服更性感

煮晚餐老公狂問「要不要燙地瓜葉」！人妻轉頭一看傻了：地瓜樹長好高…

沙鹿驚見「絕美白色小七」！他讚：用餐區也時尚　詢問度破表...網想朝聖了

熊貓抱大腿求饒！中市警宣導搭「外送」梗吸3千讚　 網笑：太可愛啦

周日溫差大「北台灣下探19℃」　氣象局：熱低壓成颱機率高

韓國歐巴「墾丁發傳單尋真愛」　絕美偶像劇結局曝光：找到了！

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

【聲林之王2】EP9 精華｜韋喆《過渡期》升級再進化 原唱小宇誇:唱得比我好

先喊檢討！韓國瑜：若選上總統　將主動「廢除一例一休」

郎朗教混血妻子說中文　吉娜照學「東北發音」反被糾正好無奈

9月大男嬰獨睡「倒栽蔥」摔進垃圾桶　昏迷指數3...爸媽崩潰：怎麼會這樣

沙鹿驚見「絕美白色小七」！他讚：用餐區也時尚　詢問度破表...網想朝聖了

熊貓抱大腿求饒！中市警宣導搭「外送」梗吸3千讚　 網笑：太可愛啦

周日溫差大「北台灣下探19℃」　氣象局：熱低壓成颱機率高

韓國歐巴「墾丁發傳單尋真愛」　絕美偶像劇結局曝光：找到了！

路口遇「BBQ車隊唱哭腔」女兒眼腫狂哭　爸飆廟拿令旗：不敢走那條路了

深夜超商買水！台中哥結帳「口袋掏一張」　大夜店員嚇定格...他回神傻眼

熊貓深夜發內部信「選承攬還僱傭」員工：不是非黑即白

阿里山9月↓1.45萬人次　陸客不來光門票「少賺436萬」國庫荷包縮水

桃園農博邀請「炮仔聲」最強台劇站台　推廣桃園在地名產

彰化監獄花燈跨海揚名到日本神戶　NHK見美食文化與國旗飄揚

亞錦賽／冠軍戰再對日本無所畏懼　鄧愷威：沒想像中厲害

男星進駕駛艙開飛機！　拋媚眼「得意錄影PO網」反變鐵證…拖累3人下場超慘

劉伊心2個月鏟肉13公斤　愛女哭鬧丟神隊友老公救援

亞錦賽／世青冠軍成員憶當年　廖俊凱：鏡頭都是林子偉

全運會／新蝶王再進化！　王冠閎52秒68破100蝶全國紀錄

茄子蛋拼巡演病倒「躺在家」　談結婚計劃笑嘆：健康先顧

2500個巨大柿餅占據凱道！橫跨58天「浪漫台三線藝術季」正式啟動

蘇-27轉彎準備起飛　發動機強勁氣流「吹跑工作人員」

日職／千賀滉大挨轟後回穩　5局結束軟銀2比1領先巨人

丹麥公開賽／陳雨菲第二局傷退　戴資穎進決賽離衛冕只差一勝

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

生活熱門新聞

超商哥「等我一下」護校妹期待1分鐘糗爆

低調領高薪　網揭3職業「賺到買房買車」

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

健身妹淋濕「重訓小習慣全都露」糗炸

台中樂成宮拜月老　2月帥男告白

搭捷運「iPhone跳出暖圖」她急喊謝謝

薇薇冥誕！夫「沒忘承諾」淚唱生日

泡麵調味包消失！越南妻：沾芭樂吃掉了

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

他見包裹上「賣家懇求一段話」靜默了

第21號颱風「博羅依」可能生成！　預測路徑曝

IKEA買時鐘！新竹哥刮中「最殘念的頭獎」

外送平台新招「顧客自取」　網吐槽翻

嘉義停車場「1小時160」人妻氣炸

更多熱門

相關新聞

Jaguar Land Rover台中九和開幕

Jaguar Land Rover台中九和開幕

Jaguar Land Rover台灣捷豹路虎於（18）日正式啟用九和汽車台中旗艦展示暨服務中心。九和台中旗艦展示中心不僅完全依照原廠規範打造，同時也是亞太地區規模最大的服務據點，將以全方位的售服體驗滿足台中消費者需求。

高雄老牌華王洲際飯店驚傳明年1月18日歇業

高雄老牌華王洲際飯店驚傳明年1月18日歇業

高雄哥曬「三民區停車日常」網砲翻

高雄哥曬「三民區停車日常」網砲翻

凌晨猥褻女店員　被逮後瞎辯：我在看書

凌晨猥褻女店員　被逮後瞎辯：我在看書

「佛經裸男」凌晨現身校園　女嚇報警

「佛經裸男」凌晨現身校園　女嚇報警

關鍵字：

BBQ車隊女兒收驚高雄本館路

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

胃藥含致癌物清單出爐！23款不合格

女鬼喊冷靈媒相助　救出沉冤十年裸屍

超商哥「等我一下」護校妹期待1分鐘糗爆

煮晚餐老公狂求「地瓜葉」　人妻轉頭傻了

賴冠霖活動16hrs前收訊息：你甭來了

連千毅惦惦！蘭庭精品：贗品是離職員工自用的

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

低調領高薪　網揭3職業「賺到買房買車」

服用k他命造成終生得包尿布

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

父外遇母崩潰逝…弟弟竟燒炭自殺走

彭文正飛英國開國際記者會　全場7華人0外媒

更多

最夯影音

更多
同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候
澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面