路口遇「BBQ車隊唱哭腔」女兒眼腫狂哭　爸飆廟拿令旗：不敢走那條路了

▲孩子疑似走這條路，被喪家車隊嚇到！（圖／翻攝臉書爆系故事館）

網搜小組／劉維榛報導

「下次再也不想帶著小孩走本館路了！」一名爸爸表示，日前帶著女兒去保養廠牽車，在路口碰到喪家車隊，晚上回家時，驚見女兒黑眼圈腫起來，一臉露出驚恐表情。原PO嚇得帶孩子去廟裡收驚，玄奇的是，拿著白令旗唸完咒語後，女兒瞬間恢復正常，讓大批網友嘖嘖稱奇。

高雄一名男網友在臉書《爆系故事館》透露，日前要去市區牽轎車，請老婆騎車一起騎去保養廠，「身為高雄人應該都知道，本館路這條時常很多要去BBQ的必經之路」，礙於身上還背著女兒，原PO心想，「不要經過火葬場大門，從建工路過去好了。」

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殊不知還是閃不了，「在待轉往建工路的路口時，來了一隊BBQ的車隊，而且還放著哭調仔（台語：歌仔調）」就怕女兒被煞到，原PO趕緊將她的頭轉一邊，所幸當下無異常狀況發生。

直到晚上回家，原PO一看女兒的臉龐才驚覺不妙，「黑眼圈怎麼突然腫了起來，而且對於周遭變得很驚恐」，頓時心裡一驚，「我心裡開始有譜了，大概中獎了」，原PO趕緊幫女兒洗澡，準備要帶往廟裡收驚。

在浴室手忙腳亂時，原PO透露，「眼角一直不經意地瞄向浴室門，總感覺有一個黑影站在那裡，而二寶（女兒）也一直在澡盆裡不安分地哭鬧著。」好不容易衝到廟宇後，原本不愛黏爸爸的女兒，開始一邊狂拉原PO衣角，一邊哭討抱抱，而師兄也察覺不對勁，皺眉詢問「你今天有去哪裡嗎？不然小朋友怎麼驚恐成這樣？」

原PO娓娓道來，上午似乎是看到BB車隊的緣故，師兄聞言表示「哦哦！難怪喔！ 你自己去幫你女兒收驚吧！」經過咒語加持、驅魔後，神奇的是，女兒收起了驚恐情緒，恢復可愛笑容，開始離開爸爸身邊，在廟宇四周跑跳玩樂，「終於恢復正常了。」對此，原PO也警惕自己，「下次再也不想帶著小孩走本館路了，在家哭鬧的根本不像話，還好自己有信仰可以幫忙，要不然我整晚會不用睡覺。」

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▲不少網友分享類似經歷！（圖／翻攝臉書爆系故事館）

玄奇的經歷，引發大批網友關注，「體質敏感的人真的會離本館路遠遠的，看到喪事也會盡量迴避」、「平安符給小朋友戴著，多多少少可以避開些」、「我女兒也是忌喜喪，偏偏娘家就在殯儀館附近，讓我練就一身收驚好本領，副業就是幫女兒收驚」、「之前半夜在那闖了個紅燈，就不小心帶人回家玩了，哭」、「本館路那條真的陰」、「這條路是真的很多車隊，有時候也來不及閃」、「曾經誤闖那邊的山路過，沿路一直聞到怪異的味道（類似屍臭味），回到家不舒服好一陣子」、「心裡不要亂想就好，遇到都叫小孩的耳朵摀起來，眼睛轉旁邊，車速度快遠離」。

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