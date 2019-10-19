眼鏡蛇逼近門口「出現攻擊行為」　獨居嬤嚇慌求助海巡解危

▲▼一條不小的眼鏡蛇出現在獨居阿嬤住屋門口，嚇得阿嬤求助鄰近海巡人員協助解危。（圖／第一三海巡提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東第一三岸巡隊香蘭安檢所鄰近的一位獨居阿嬤住處，19日上午出現一條不小的眼鏡蛇，就擋在住家門口，嚇得阿嬤外出返家不敢進門，只得找上好鄰居安檢所幫忙，安檢所人員擔心阿嬤人身安全，二話不說立馬趕到現場，以捕蛇夾挾獲解除阿嬤的眼鏡蛇驚魂記。

第一三岸巡隊香蘭安檢所值班人員19日上午9點50分，接獲鄰近獨居阿嬤報案有眼鏡蛇出現在家門口，請求安檢所人員協助，安檢所同仁即刻前往處理，抵達時發現該條眼鏡蛇距離阿嬤家門口僅一步距離，並出現攻擊行為，海巡人員立即以補蛇夾將其補獲後依相關程序處理。

香蘭安檢所長表示，安檢所隔壁獨居阿嬤於上午散步返家途中發現一條眼鏡蛇在家門附近徘徊，立即向值班人員求助，由於老人行動遲緩，海巡人員擔心有危險，立即攜帶捕蛇夾、長棍等工具前往阿嬤家處理，抵達時發現該條眼鏡蛇距離阿嬤家門口僅一步之遙，並有出現攻擊行為，同仁立即將眼鏡蛇捕獲後依相關程序處理，獨居阿嬤及海巡人員均平安。

第一三岸巡隊呼籲，民眾於岸際或海域發現異常或危安狀況，皆可撥打海巡免費服務專線「118」，將立即派員處理維護生命財產安全。