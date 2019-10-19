代夫出征新竹　李佳芬：我和韓國瑜一樣　不看重名利和權勢



▲李佳芬19日到新竹進行輔選。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

國民黨總統參選人韓國瑜與妻子李佳芬分頭進行拜票行程，19日李佳芬到藍軍大票倉的新竹縣市，中午過後李佳芬一路從竹東到新竹市，最後還要返回竹北，一連6小時的行程，馬不停蹄走透透，就是為了丈夫韓國瑜拉票，她笑稱，自己是客家女性的硬頸代表，希望大家也拿出客家人精神，勇敢的走下去，更期望中華民國這面國旗重新飄揚。

李佳芬下午1點抵達新竹縣竹東鎮，參加溪南客家婦女後援會、新竹縣市婦女志工後援會成立大會，會後繼續趕往新竹市立委參選人鄭正鈐競選總部，進行「佳芬姐與新竹市民有約」。她在現場大讚新竹縣、市立委參選人林思銘與鄭正鈐，認為他們能夠連續多次當選縣市議員，就是選民對他們的最大肯定，她也意外發現兩位參選人竟是丈夫韓國瑜的學弟，幾人在現場瞬間開起「認親大會」。

李佳芬說，她與韓國瑜對於名利與權勢並不看重，只是看見支持者對她們抱濃厚的期盼，每當與他們四目交接，看見對方殷殷期盼的眼神，就會更勉力自己要懷著感恩的心，腳踏實地來做事。她說，自己是客家女兒，最有硬頸精神，也希望大家拿出客家人精神，勇敢的走下去，更相信堅毅就是最好的力量，希望讓中華民國這面國旗重新飄揚。

現場大約2、3百名爺奶為李佳芬加油，他們熱情大喊著「佳芬姐我愛你」、「佳芬姐加油」，直到李佳芬上車離開，還不斷揮手吶喊。

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